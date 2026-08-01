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Τουρνάς: Έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες – «Πολλαπλά συμβάντα και ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του»

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προέβη σε έκτακτη ενημέρωση σχετικά με την εξέλιξη των πυρκαγιών, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112. Τόνισε ότι οι πολλαπλά συμβάντα και οι ακραίες καιρικές συνθήκες, κυρίως οι ισχυροί άνεμοι, έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του, καθιστώντας δύσκολη την κατάσβεση και τις εναέριες ρίψεις.

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Ευάγγελος Τουρνάς
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε έκτακτη ενημέρωση, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112.
  • Ο κ. Τουρνάς δήλωσε πως «οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση» και ότι «πολλαπλά συμβάντα και ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του».
  • Επίσης, σημείωσε πως «λόγω των δύσκολων συνθηκών δεν μπορούν να κάνουν τα εναέρια ρίψεις ή υδροληψία» και συμπλήρωσε ότι «το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή».

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Έκτακτη ενημέρωση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

Έκκληση στους πολίτες να ακούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112 απηύθυνε ο υπουργός.

«Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και προτεραιότητα» ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση. Πολλαπλά συμβάντα και ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του» δήλωσε.

«Λόγω των δύσκολων συνθηκών δεν μπορούν να κάνουν τα εναέρια ρίψεις ή υδροληψία» σημείωσε και συμπλήρωσε πως «το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή».

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