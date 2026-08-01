Τουρνάς: Έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες – «Πολλαπλά συμβάντα και ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του»

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Έκτακτη ενημέρωση από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Τουρνά για την εξέλιξη των πύρινων μετώπων.

Έκκληση στους πολίτες να ακούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τα μηνύματα του 112 απηύθυνε ο υπουργός.

«Είναι θέμα προστασίας της ζωής που αποτελεί και προτεραιότητα» ανέφερε σε δηλώσεις του.

«Οι πολύ ισχυροί άνεμοι καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την κατάσβεση. Πολλαπλά συμβάντα και ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όριά του» δήλωσε.

«Λόγω των δύσκολων συνθηκών δεν μπορούν να κάνουν τα εναέρια ρίψεις ή υδροληψία» σημείωσε και συμπλήρωσε πως «το παραμικρό συμβάν μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή».