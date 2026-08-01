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Ελληνική Λύση: Αν η αντιγραφή των προτάσεών μας ήταν ποινικό αδίκημα, ο κ. Τσίπρας θα είχε διαπράξει κακούργημα

Η Ελληνική Λύση εξαπολύει επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι αντέγραψε προτάσεις που το κόμμα είχε διατυπώσει εδώ και χρόνια και είχε καταθέσει εγγράφως στη Βουλή. Κατηγορεί τον κ. Τσίπρα για έλλειψη πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπειας, ενώ αφήνει αιχμές για τα ΜΜΕ και τα έσοδα του κόμματός του.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σφοδρή επίθεση εξαπολύει η Ελληνική Λύση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας ότι «αν η αντιγραφή των προτάσεών μας ήταν ποινικό αδίκημα, ο κ. Τσίπρας θα είχε διαπράξει κακούργημα».
  • Το κόμμα κατηγορεί τον κ. Τσίπρα ότι «στερείται πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπειας, αντιγράφοντας προτάσεις που η Ελληνική Λύση διατυπώνει εδώ και χρόνια».
  • Η Ελληνική Λύση επισημαίνει ότι «ακόμα και στην θλιβερή αντιγραφή του όμως ο Τσίπρας δεν τολμά να ξεκαθαρίσει ότι κόμματα με χρέη όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δεν θα επιτρέπεται να κατέβουν στις εκλογές αν δεν ξεχρεώσουν».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Ελληνική Λύση, υποστηρίζοντας τα εξής: «Είναι αισχρό ηγέτες που καταδίκασαν την Ελλάδα και τους Έλληνες στη φτώχεια, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, να αποδεικνύουν σήμερα ότι στερούνται πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπειας, αντιγράφοντας προτάσεις που η Ελληνική Λύση διατυπώνει εδώ και χρόνια και κατέθεσε εγγράφως στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το Σύνταγμα. Είναι πολιτικά πρόστυχο τα ΜΜΕ να αναπαράγουν τώρα την είδηση μόνο επειδή αφορά τον κ. Τσίπρα, το “αγαπημένο παιδί” της διαπλοκής, με τα αδιευκρίνιστα έσοδα του κόμματός του».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «αν η αντιγραφή των προτάσεών μας ήταν ποινικό αδίκημα, ο κ. Τσίπρας θα είχε διαπράξει κακούργημα.

ΥΓ: Ακόμα και στην θλιβερή αντιγραφή του όμως ο Τσίπρας δεν τολμά να ξεκαθαρίσει ότι κόμματα με χρέη όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δεν θα επιτρέπεται να κατέβουν στις εκλογές αν δεν ξεχρεώσουν! Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι δεκανίκι του συστήματος».

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