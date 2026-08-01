Ελληνική Λύση: Αν η αντιγραφή των προτάσεών μας ήταν ποινικό αδίκημα, ο κ. Τσίπρας θα είχε διαπράξει κακούργημα

Επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα εξαπολύει η Ελληνική Λύση, υποστηρίζοντας τα εξής: «Είναι αισχρό ηγέτες που καταδίκασαν την Ελλάδα και τους Έλληνες στη φτώχεια, όπως ο Αλέξης Τσίπρας, να αποδεικνύουν σήμερα ότι στερούνται πολιτικής και ηθικής αξιοπρέπειας, αντιγράφοντας προτάσεις που η Ελληνική Λύση διατυπώνει εδώ και χρόνια και κατέθεσε εγγράφως στη Βουλή κατά τη συζήτηση για το Σύνταγμα. Είναι πολιτικά πρόστυχο τα ΜΜΕ να αναπαράγουν τώρα την είδηση μόνο επειδή αφορά τον κ. Τσίπρα, το “αγαπημένο παιδί” της διαπλοκής, με τα αδιευκρίνιστα έσοδα του κόμματός του».

Σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του κόμματος «αν η αντιγραφή των προτάσεών μας ήταν ποινικό αδίκημα, ο κ. Τσίπρας θα είχε διαπράξει κακούργημα.

ΥΓ: Ακόμα και στην θλιβερή αντιγραφή του όμως ο Τσίπρας δεν τολμά να ξεκαθαρίσει ότι κόμματα με χρέη όπως η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, δεν θα επιτρέπεται να κατέβουν στις εκλογές αν δεν ξεχρεώσουν! Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι είναι δεκανίκι του συστήματος».