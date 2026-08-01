Καρυστιανού για Αυγερινό: «Δεν ταιριάζει σε όλους μια ξεκάθαρη πορεία…»

Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την αποχώρηση του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», η Μαρία Καρυστιανού πιάνει το «νήμα» και αντιστρέφει τα «βαριά υπονοούμενα» με αιχμές.

Μιλώντας στο TV Creta, αφού εξέφρασε τον «αιφνιδιασμό» της από τον τρόπο που έγινε η αποχώρηση Αυγερινού από το κόμμα, αλλά και τα λόγια που ειπώθηκαν από τον ίδιον, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Όταν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, αλλά δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει – γιατί ξέρετε, δεν ταιριάζει σε όλους μια ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική – είναι καλύτερο να αποχωρούν από αυτό, αλλιώς το κρατάνε πίσω».

Από τους εγκάρδιους εναγκαλισμούς και τα χαμόγελα στα… «βέλη»

Η Μαρία Καρυστιανού άφησε να εννοηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της πως ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός είχε… «πιο βαθιές σκέψεις»…

«Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας και ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό», ανέφερε για να καταλήξει πως: «Το θέμα είναι πώς θα φύγουν και εκεί δείχνει και στοιχείο χαρακτήρα αλλά και, ίσως, τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος, ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα».