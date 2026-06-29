«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Αυτά είναι τα 9 μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου

Ανακοινώθηκαν τα εννέα πρόσωπα που απαρτίζουν το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», το οποίο θα λειτουργήσει έως τη διεξαγωγή του συνεδρίου του κόμματος.

Αναλυτικά, σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται ότι το Πολιτικό Συμβούλιο θα έχει ως αποστολή «τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του, με σκοπό την αναγέννηση της Πατρίδας μας και την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».

Το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος απαρτίζεται από τα κάτωθι αρχικά μέλη:

1. Γρατσία Μαρία

2. Αυγερινός Θανάσης

3. Παναγιωτόπουλος Δημήτρης

4. Παναγόπουλος Κυριάκος

5. Παπασιδέρης Χρήστος

6. Δρόσος Γιώργος

7. Ιωαννίδου Μαρία

8. Χατζηαντωνίου Γιάννης

9. Χριστοδουλίδης Μιχάλης

«Η σύνθεσή του θα ανανεώνεται με βάση τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες και την πορεία συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Εύχομαι ολόψυχα καλή και δημιουργική εργασία σε όλες και όλους για την επιτυχία του Κινήματος μας “ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία”, στο οποίο προσβλέπει και ελπίζει ο ελληνικός λαός για να ζούμε στη χώρα μας με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια», τονίζει η πρόεδρος του κόμματος, Μαρία Καρυστιανού.