Σύσκεψη για την ακρίβεια: Διατήρηση μειώσεων τιμών σε 2.000 κωδικούς το καλοκαίρι – Το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου

Σύσκεψη έγινε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η ακρίβεια και η συζήτηση για μια «Εθνική Συμφωνία» για μείωση των τιμών.

«Η αντιμετώπιση του θέματος του κόστους ζωής και της ακρίβειας για πολλούς συμπολίτες μας αποτελεί αναμφίβολα βασική προτεραιότητα συνολικά για την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό υπό την προεδρία του οποίου έγινε η σημερινή σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε ομαλοποίηση τις τιμές του πετρελαίου και επομένως αποκλιμάκωση των διεθνών πληθωριστικών πιέσεων που είχαν υπάρξει τους τελευταίους μήνες» ανέφερε ο Τάκης Θεοδωρικάκος σε δηλώσεις του.

Το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου

«Στη σημερινή σύσκεψη με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας και των σουπερμάρκετ υπήρξε στην αντίληψη για την ανάγκη αυτή αποκλιμάκωση να περάσει στις τιμές των προϊόντων σε πρώτη φάση τους δύο καλοκαιρινούς μήνες, με πλήρη σταθεροποίηση των τιμών, χωρίς καμία απολύτως νέα αύξηση» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

«Στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι αυτό αφορά και τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που κατά τους τελευταίους μήνες μειώθηκαν κατά 6% εξαιτίας της αυστηρής εφαρμογής του μέτρου του πλαφόν στα κέρδη που είχαμε εκτάκτως επιβάλλει και η δέσμευση της επιχειρηματικότητας είναι ότι οι μειώσεις αυτές θα παραμείνουν και μέσα στο καλοκαιρινό δίμηνο για αυτούς τους 2.000 κωδικούς. Στη συνέχεια θα έχει υπάρξει προετοιμασία για να τεθεί σε εφαρμογή στην αγορά από τις αρχές Σεπτεμβρίου ως προϊόν εθνικής κοινωνικής συμφωνίας μία δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα που αφορούν τους καταναλωτές και χρησιμοποιούνται σε μεγάλη έκταση από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στόχος μας είναι η προστασία των καταναλωτών. Συνεπώς υπενθυμίζω ότι το μέτρο του πλαφόν λήγει στις 30 Ιουνίου» κατέληξε.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη καθώς και οι πρόεδροι του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.