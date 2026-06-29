Ακρίβεια: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου – Δηλώσεις στις 14:00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με κύριο θέμα την ακρίβεια και τη συζήτηση για μια «Εθνική Συμφωνία» για μείωση των τιμών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς, ενώ δηλώσεις αναμένονται στις 14:00 από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

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Oικονομία

Τάκης Θεοδωρικάκος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, με επίκεντρο την ακρίβεια και τη συζήτηση για μια «Εθνική Συμφωνία» για μείωση των τιμών.
  • Στη σύσκεψη συμμετείχαν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη όπως ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Τάκης Θεοδωρικάκος, καθώς και εκπρόσωποι φορέων της αγοράς και της βιομηχανίας.
  • Σχετικές δηλώσεις θα ακολουθήσουν στις 14.00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.

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Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η ακρίβεια και η συζήτηση για μια «Εθνική Συμφωνία» για μείωση των τιμών.

«Εθνική συμφωνία» κατά της ακρίβειας: Τι θα συζητηθεί σήμερα στη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη καθώς και οι πρόεδροι του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.

Σχετικές δηλώσεις θα ακολουθήσουν στις 14.00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.

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