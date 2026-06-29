Ακρίβεια: Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου – Δηλώσεις στις 14:00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα σύσκεψη υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο της σύσκεψης βρέθηκε η ακρίβεια και η συζήτηση για μια «Εθνική Συμφωνία» για μείωση των τιμών.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, η επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, Δέσποινα Τσαγγάρη καθώς και οι πρόεδροι του ΣΕΒ, Σπύρος Θεοδωρόπουλος, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννης Γιώτης και ο γενικός διευθυντής της Ένωσης σουπερμάρκετ Ελλάδας, Απόστολος Πεταλάς.

Σχετικές δηλώσεις θα ακολουθήσουν στις 14.00 στο Υπουργείο Ανάπτυξης από τον κ. Θεοδωρικάκο.