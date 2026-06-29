Λίβανος: «Δεν θα εφαρμοστεί η συμφωνία με το Ισραήλ», λέει ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου – «Κίνδυνος για εσωτερικό διχασμό»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Μια νέα πολιτική θύελλα ξεσπά στο Λίβανο, απειλώντας να τινάξει στον αέρα τις αμερικανικές προσπάθειες για διευθέτηση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η τριμερής συμφωνία που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ προκαλεί βαθύτατο διχασμό στη Βηρυτό, φέρνοντας την επίσημη κυβέρνηση σε μετωπική σύγκρουση με τις ισχυρές σιιτικές δυνάμεις της χώρας που ελέγχουν το στρατιωτικό πεδίο.

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου και στενός σύμμαχος της Χεζμπολάχ, Ναμπίχ Μπέρι, εξαπέλυσε τη Δευτέρα σφοδρή επίθεση κατά της συμφωνίας που υπεγράφη στην Ουάσινγκτον μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ.

Ο ρεαλισμός επί του πεδίου περνάει από το Ιράν

Ο Μπέρι προειδοποίησε ότι η κίνηση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε προσπάθειες διχασμού των Λιβανέζων και ξεκαθάρισε ότι το περιεχόμενό της δεν πρόκειται να εφαρμοστεί.

Όπως μεταδίδει το Reuters, σε δηλώσεις του στην εφημερίδα al-Akhbar του Λιβάνου, ο Μπέρι χαρακτήρισε την εν εξελίξει διαπραγμάτευση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ ως τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο.

«Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ αποτελούν τη μόνη ρεαλιστική ευκαιρία για τη διασφάλιση της ισραηλινής αποχώρησης από τον Λίβανο», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο επικεφαλής του σιιτικού κινήματος Αμάλ πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια αποσύνδεσης του Λιβάνου από τον άξονα των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν απλώς θα παρατείνει την ισραηλινή κατοχή.

Χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως προϊόν «υπαγορεύσεων», υπογράμμισε ότι η πιο επικίνδυνη πτυχή της δεν είναι μόνο το πολιτικό της περιεχόμενο, αλλά «η δυναμική που έχει να υποκινήσει εσωτερικές διαιρέσεις και να παρασύρει τους Λιβανέζους σε μια αντιπαράθεση μεταξύ τους».

Καταλήγοντας, ο Μπέρι ήταν κατηγορηματικός για την τύχη του κειμένου, δηλώνοντας στην εφημερίδα πως η συμφωνία «δεν θα εφαρμοστεί».

Η σύγκρουση και το διπλωματικό θρίλερ

Το Ισραήλ έχει θέσει υπό την κατοχή του μια εκτεταμένη ζώνη στο νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πόλεμου με τη Χεζμπολάχ, ο οποίος ξέσπασε στις 2 Μαρτίου.

Η οργάνωση άνοιξε τότε πυρ εναντίον του Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την Τεχεράνη, η οποία είχε δεχθεί αμερικανοϊσραηλινή επίθεση. Έκτοτε, το μέτωπο του Λιβάνου αποτελεί κεντρικό κομμάτι της ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας για τον τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Η Τεχεράνη επιμένει ότι μια εκεχειρία στον Λίβανο πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δικής της ενδιάμεσης με την Ουάσινγκτον.

Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ προώθησαν ξεχωριστές, απευθείας συνομιλίες μεταξύ των κυβερνήσεων του Λιβάνου και του Ισραήλ, στις οποίες η Βηρυτός συμμετείχε παρά τις έντονες αντιρρήσεις της Χεζμπολάχ.

Η ένοπλη οργάνωση είχε ζητήσει επανειλημμένα από την κυβέρνηση να αποχωρήσει από τις εν λόγω συναντήσεις, απορρίπτοντας τη συμφωνία ως «συνθηκολόγηση» στο Ισραήλ.

Τι προβλέπει η συμφωνία και οι διαιρέσεις στη Βηρυτό

Η συμφωνία, η οποία υπεγράφη την Παρασκευή από τους πρεσβευτές του Λιβάνου και του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, έτυχε θερμής υποδοχής από το Τελ Αβίβ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτή επιτρέπει στις ισραηλινές δυνάμεις να συνεχίσουν την κατοχή του νότου εάν η Χεζμπολάχ δεν αφοπλιστεί.

Το κείμενο προβλέπει ότι ο στρατός του Λιβάνου θα αναλάβει τον έλεγχο των εδαφών, εν αναμονή του επαληθευμένου αφοπλισμού των μη κρατικών ένοπλων ομάδων, φωτογραφίζοντας άμεσα τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει στον ισραηλινό στρατό «να αναδιαταχθεί σταδιακά έξω από» τον Λίβανο, με τον λιβανέζικο στρατό να αναλαμβάνει σταδιακά την ευθύνη σε συγκεκριμένες «πιλοτικές ζώνες».

Η απόφαση για συμμετοχή στις συνομιλίες με το Ισραήλ ελήφθη νωρίς στον πόλεμο από τη λιβανέζικη διοίκηση, υπό τον πρόεδρο Ζοζέφ Αούν και τον πρωθυπουργό Ναουάφ Σαλάμ.

Η κίνηση αυτή αντανακλά τις βαθιές εσωτερικές διαιρέσεις στη χώρα σχετικά με την απόφαση της σιιτικής Χεζμπολάχ να εμπλακεί στη σύγκρουση προς υποστήριξη του Ιράν.

Η κυβέρνηση της Βηρυτού ακολουθεί από πέρυσι μια πολιτική που στοχεύει στον αφοπλισμό της οργάνωσης, η οποία εμφανίζεται σημαντικά αποδυναμωμένη μετά τον προηγούμενο πόλεμο με το Ισραήλ το 2024.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Σάββατο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο Αούν εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ουάσινγκτον θα πιέσει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τον νότιο Λίβανο.

Το Ισραήλ είχε καταλάβει μια αυτοανακηρυχθείσα «ζώνη ασφαλείας» εντός των λιβανέζικων εδαφών, επικαλούμενο την ανάγκη να προστατεύσει το βόρειο τμήμα της χώρας από τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Σποραδικές παραβιάσεις στο πεδίο

Παρ’ όλα αυτά, η κατάσταση στο πεδίο παραμένει εύφλεκτη.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε κατά τη διάρκεια της νύχτας μια σήραγγα της Χεζμπολάχ μήκους 200 μέτρων στον νότο, ενώ την Κυριακή έπληξε τρία κέντρα διοίκησης της οργάνωσης, σε απάντηση —όπως ισχυρίστηκε— παραβιάσεων της εκεχειρίας από την πλευρά της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα ανέφερε ότι έχει συμμορφωθεί με την κατάπαυση του πυρός «μέχρι τώρα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι διατηρεί το δικαίωμα «να υπερασπιστεί την πατρίδα της και τον λαό της».