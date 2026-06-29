Η Χεζμπολάχ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί την πατρίδα» μετά τις νέες ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο

Tο σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, τόνισε πως επιφυλάσσεται του δικαιώματος να «υπερασπιστεί την πατρίδα», μετά τις νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία- πλαίσιο η οποία υπογράφτηκε στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή με σκοπό να αποκατασταθεί «διαρκής ειρήνη» ανάμεσα στις δύο χώρες.

«Κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός»

Σε ανακοίνωσή του το κίνημα «επαναβεβαιώνει ότι αυτό που έκανε ο εχθρός αποτέλεσε κατάφωρη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» που το ίδιο «τηρεί ως τώρα» και ότι «καταγράφει τις παραβιάσεις» ενώ «επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υπερασπιστεί τη πατρίδα και τον λαό της».