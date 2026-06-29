Λίβανος: Προσκόμματα βάζει το προσκείμενο στη Χεζμπολά Κοινοβούλιο στη συμφωνία με Ισραήλ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου, Ναμπί Μπέρι, οποίος χαρακτηρίζεται σύμμαχος του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, τόνισε πως η συμφωνία- πλαίσιο που υπέγραψε η κυβέρνηση της χώρας με του Ισραήλ υπό την αιγίδα των ΗΠΑ «δεν θα υιοθετηθεί» από την εθνική αντιπροσωπεία, κρίνοντας πως δεν εγγυάται τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας του.

«Αυτή η συμφωνία δεν θα υιοθετηθεί» και «δεν πρόκειται να εφαρμοστεί στην τρέχουσα μορφή της», τόνισε, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το κόμμα του, το κίνημα Άμαλ, καταγγέλλοντας τη «συμφωνία ‘διαταγών’» στον Λίβανο αντί «συμφωνίας που προασπίζει τα δικαιώματα του Λιβάνου».

Το κείμενο, το οποίο υπογράφτηκε την Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, έχει στη θεωρία στόχο την αποκατάσταση «διαρκούς ειρήνης» ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, ωστόσο θέτει ως προϋπόθεση τον αφοπλισμό της Χεζμπολά.ι

Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν υπόγεια σήραγγα

Στο μεταξύ, ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατέστρεψαν μακρά υπόγεια σήραγγα της Χεζμπολά στον νότιο Λίβανο, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμίν Νετανιάχου, κι ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του Ισραέλ Κατς.

«Η σήραγγα αυτή, που ήταν μήκους 200 και πλέον μέτρων και βάθους που ξεπερνούσε τα 25 μέτρα, περιείχε εκατοντάδες όπλα και σιλό εκτόξευσης στραμμένα εναντίον του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών του», αναφέρει η κοινή ανακοίνωση.

Σύμφωνα με χωριστό ανακοινωθέν του στρατού, οι θέσεις εκτόξευσης πυραύλων ήταν τέσσερις.

«Το Ισραήλ ενημέρωσε εκ των προτέρων τις ΗΠΑ και τον Αμερικανό αντιπρόσωπο στον Λίβανο για την καταστροφή της υποδομής αυτής», σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση του πρωθυπουργού Νετανιάχου και του υπουργού Άμυνας Κατς.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου, κάπου 10 χιλιόμετρα από την τοποθεσία όπου ανατινάχτηκε η σήραγγα, κοντά στο χωριό Ματζντάλ Ζουν, είδε καπνό να υψώνεται σε κάποια απόσταση.

Μετέδωσε πως κάτοικοι κοινοτήτων νότια της Τύρου τις εγκατέλειψαν όταν άκουσαν από λιβανικά ΜΜΕ ότι ο ισραηλινός στρατός επρόκειτο να ανατινάξει υποδομή στην περιοχή.

Η ισραηλινή επιχείρηση ανακοινώθηκε δυο ημέρες μετά την υπογραφή στην Ουάσιγκτον συμφωνίας-πλαισίου ανάμεσα στις κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, που διαπραγματεύτηκαν υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, με σκοπό στη θεωρία να ανοίξει ο δρόμος για την αποκατάσταση της ειρήνης ανάμεσα στις δυο χώρες, που παραμένουν σε εμπόλεμη κατάσταση για δεκαετίες.

Το κείμενο ορίζει πως για να υπάρξει αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από λιβανικά κατεχόμενα εδάφη πρέπει να προηγηθεί από πλευράς Λιβάνου ο αφοπλισμός της Χεζμπολά, σιιτικού κινήματος υποστηριζόμενου από το Ιράν, που θα ακολουθηθεί από τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» στις οποίες θα δοθεί ο έλεγχος στον λιβανικό στρατό.

Η Χεζμπολά κατέστησε σαφές ότι απορρίπτει τη συμφωνία.