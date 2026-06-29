Σεισμός 4,3 Ρίχτερ με επίκεντρο το Χάρακα Λακωνίας

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ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σεισμός έγινε αισθητή περίπου τη 01:10 στην Λακωνία, στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.
  • Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας.
  • Άλλη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου ανέφερε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με επίκεντρο 20 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σεισμός έγινε αισθητός περίπου τη 01:10 στην Λακωνία, στην Αρκαδία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός είχε μέγεθος 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε επτά χιλιόμετρα βόρεια από την περιοχή Χάρακας της Λακωνίας.

Άλλη εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού

Σύμφωνα με την μέτρηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου, η σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε σε απόσταση 20 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά από το Λεωνίδιο, της Αρκαδίας.

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