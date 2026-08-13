Φωκίδα: Φωτιά σε επιχείρηση στο Καστράκι – Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής – ΒΙΝΤΕΟ

Φωτιά εκδηλώθηκε σε επιχείρηση στο Καστράκι Φωκίδας το μεσημέρι της Πέμπτης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών με 25 πυροσβέστες και 10 οχήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την κατάσβεση και τον περιορισμό της, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για μπουκάλες οξυγονοκόλλησης εντός της επιχείρησης.

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φωτιά στη Φωκίδα
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά σε επιχείρηση στο Καστράκι Φωκίδας εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8), προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.
  • Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, εντός της επιχείρησης υπήρχαν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά σε επιχείρηση στο Καστράκι Φωκίδας εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (13/8), προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της, ώστε να αποτραπεί πιθανή επέκτασή της.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας nafpaktianews.gr εντός της επιχείρησης υπήρχαν μπουκάλες οξυγονοκόλλησης.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά:

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