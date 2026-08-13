Κάρπαθος: Δραπέτης φυλακών ο δράστης κλοπής σε ξενοδοχείο – Πώς έπεσε στα χέρια των αρχών

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού στην Κάρπαθο, ο οποίος φέρεται να διέπραξε κλοπή σε ξενοδοχειακό κατάλυμα και επιχείρησε να εγκαταλείψει το νησί. Κατά τη σύλληψή του εντός πλοίου, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δραπέτη σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς είχε αφαιρέσει τιμαλφή, ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρηματικό ποσό.

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Πηγή: Facebook
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να διέπραξε κλοπή σε ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Κάρπαθο, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.
  • Ο δράστης επιχείρησε να διαφύγει από το νησί επιβιβαζόμενος σε πλοίο της γραμμής, όμως εντοπίστηκε και συνελήφθη εντός του πλοίου, με τα κλοπιμαία στις αποσκευές του.
  • Αποκαλύφθηκε πως ο 34χρονος ήταν δραπέτης σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς δεν είχε επιστρέψει στη φυλακή μετά τη λήξη άδειας που του είχε χορηγηθεί.

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Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να διέπραξε κλοπή σε ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Κάρπαθο και στη συνέχεια επιχείρησε να εγκαταλείψει το νησί, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος, είχε εισέλθει σε δωμάτιο ξενοδοχείου και είχε αφαιρέσει τιμαλφή, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρηματικό ποσό. Ακολούθως επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής, με σκοπό να διαφύγει από την Κάρπαθο.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν εντός του πλοίου, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρέθηκαν στις αποσκευές του τα κλοπιμαία.

Κατά την προσαγωγή του, ο 34χρονος, φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Από τον έλεγχο των αστυνομικών, ωστόσο, προέκυψε ότι πρόκειται για δραπέτη σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς δεν είχε επιστρέψει στη φυλακή, μετά τη λήξη άδειας που του είχε χορηγηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

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