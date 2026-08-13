Κάρπαθος: Δραπέτης φυλακών ο δράστης κλοπής σε ξενοδοχείο – Πώς έπεσε στα χέρια των αρχών

Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται να διέπραξε κλοπή σε ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Κάρπαθο και στη συνέχεια επιχείρησε να εγκαταλείψει το νησί, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 34χρονος, είχε εισέλθει σε δωμάτιο ξενοδοχείου και είχε αφαιρέσει τιμαλφή, έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και χρηματικό ποσό. Ακολούθως επιβιβάστηκε σε πλοίο της γραμμής, με σκοπό να διαφύγει από την Κάρπαθο.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν εντός του πλοίου, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, βρέθηκαν στις αποσκευές του τα κλοπιμαία.

Κατά την προσαγωγή του, ο 34χρονος, φέρεται να δήλωσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Από τον έλεγχο των αστυνομικών, ωστόσο, προέκυψε ότι πρόκειται για δραπέτη σωφρονιστικού καταστήματος, καθώς δεν είχε επιστρέψει στη φυλακή, μετά τη λήξη άδειας που του είχε χορηγηθεί.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή, ενώ οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν τη διαδικασία, για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.