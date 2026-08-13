Τραγωδία στο Κιάτο: Μοιραία πτώση για 40χρονο από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Ένας 40χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στο Κιάτο, το βράδυ της Τετάρτης 12 Αυγούστου, έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, αποκλείοντας, με βάση τα έως τώρα στοιχεία, το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο, με έναν 40χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος φέρεται να έχασε την ισορροπία του ακουμπώντας στα κάγκελα, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό.
  • Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ η Αστυνομία αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο στην Κόρινθο, το βράδυ της Τετάρτης 12/8 , με έναν 40χρονο άνδρα, να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, επί της Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Korinthostv.gr, ο 40χρονος, φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, στη γωνία του μπαλκονιού, και να έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από τον δεύτερο όροφο.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον 40χρονο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία, διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η Αστυνομία, αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

Πηγή: Korinthostv

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