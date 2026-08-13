Τραγωδία στο Κιάτο: Μοιραία πτώση για 40χρονο από μπαλκόνι 2ου ορόφου

Τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στο Κιάτο στην Κόρινθο, το βράδυ της Τετάρτης 12/8 , με έναν 40χρονο άνδρα, να χάνει τη ζωή του έπειτα από πτώση από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, επί της Εθνικής Αντιστάσεως.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Korinthostv.gr, ο 40χρονος, φέρεται να ακούμπησε στο σημείο όπου ενώνονται τα κάγκελα, στη γωνία του μπαλκονιού, και να έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από τον δεύτερο όροφο.

Η πτώση αποδείχθηκε μοιραία για τον 40χρονο, ο οποίος βρήκε τραγικό θάνατο. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ η Αστυνομία, διερευνά τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, η Αστυνομία, αποκλείει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σικυωνίων.

Πηγή: Korinthostv