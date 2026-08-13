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Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν και 5 εναέρια μέσα

Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν και 5 εναέρια μέσα

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες, 5 οχήματα, μία ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και υδροφόρες ΟΤΑ.

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αεροσκάφος πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.  Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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