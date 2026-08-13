Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν και 5 εναέρια μέσα

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Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στράτος Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Αγρινίου.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.