Χιούστον: Καθηγητής ξέσπασε σε λυγμούς βλέποντας ότι οι μαθητές του δεν μπορούν να διαβάσουν – ΒΙΝΤΕΟ

Σε κλάματα ξεσπασε ένας καθηγητής λυκείου στο Χιούστον των ΗΠΑ στη μέση του μαθήματος, όταν διαπίστωσε ότι οι 17χρονοι και 18χρονοι τελειόφοιτοι μαθητές του αδυνατούσαν να συμπληρώσουν ακόμα και τέσσερις λέξεις σε μια βασική γραπτή άσκηση.

Το ξέσπασμα του καθηγητή

Ο Ντάριους Ουίλιαμς, καθηγητής στο Λύκειο Wheatley της Σχολικής Περιφέρειας του Χιούστον, δήλωσε ότι δεν μπόρεσε να βγάλει ούτε το πρώτο μάθημα της δεύτερης ημέρας της σχολικής χρονιάς, καθώς το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των μαθητών του τον ξεπέρασε συναισθηματικά.

«Μόλις τελείωσα ένα τρίωρο μάθημα και κυριολεκτικά κατέρρευσα στη μέση της τάξης», ανέφερε ο Ουίλιαμς σε βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram κατά τη διάρκεια του διαλείμματός του.

View this post on Instagram A post shared by Darius Williams (@dariuscooks)



Ο Ουίλιαμς, εκπαιδευτικός στο πρόγραμμα Νέου Εκπαιδευτικού Συστήματος (NES) και Επαγγελματικής/Τεχνικής Εκπαίδευσης (CTE), εξήγησε ότι έδωσε στην τάξη των τελειόφοιτων δύο παραγράφους για ανάγνωση και τους ζήτησε να συμπληρώσουν μια πρόταση την οποία είχε ουσιαστικά ήδη έτοιμη γι’ αυτούς.

Ωστόσο, έμεινε έμβροντητος όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσαν να ολοκληρώσουν την εργασία.

«Ουσιαστικά συμπλήρωσα την πρόταση για εκείνους», είπε. «Αυτά είναι παιδιά 17 και 18 ετών και δεν μπορούσαν να συμπληρώσουν τέσσερις λέξεις. Τέσσερις λέξεις!» αναφώνησε ο Ουίλιαμς.

«Τους έδωσα το σενάριο, κάναμε σημειώσεις μαζί. Τους έδωσα τις απαντήσεις πριν καν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα και δεν μπορούσαν να το κάνουν. Δεν ξέρω, απλά δεν ξέρω πού βρίσκεται το πρόβλημα», πρόσθεσε με έκδηλη τη ματαίωση στο πρόσωπό του.

«Είναι μόλις η δεύτερη μέρα και έχω τελειόφοιτους που απλά δεν μπορούν να διαβάσουν και τελειόφοιτους που δεν μπορούν να γράψουν. Δεν μπορούν να γράψουν», φώναξε κλαίγοντας.

Ο συντετριμμένος καθηγητής, με κόκκινα μάτια και δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό του, σημείωσε ότι οι μαθητές του μπορούν να μιλήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και να υπερασπιστούν τη σκέψη τους, αλλά δεν μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις δεξιότητες στο γραπτό κείμενο.

«Τα νεαρά μαύρα αγόρια μας, τα νεαρά καστανά αγόρια μας, τα νεαρά μαύρα κορίτσια μας και τα νεαρά καστανά κορίτσια μας», είπε ο Ουίλιαμς καθώς άρχισε να πλαντάζει στο κλάμα πριν διακόψει το βίντεο.

Η απάντηση στις επικρίσεις για τα προσόντα του

Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, ο Ουίλιαμς δέχτηκε επικρίσεις, καθώς ορισμένοι αμφισβήτησαν τα προσόντα του να μιλά για τα προβλήματα αλφαβητισμού των μαθητών του.

Ο καθηγητής -ο οποίος είναι παράλληλα και influencer μαγειρικής- απάντησε επιδεικνύοντας το δεύτερο πτυχίο του (Bachelor’s) από το Berklee College of Music που απέκτησε τον Απρίλιο, ενώ ανέφερε ότι είναι εγγεγραμμένος σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο American College of Education με αντικείμενο το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τη Διδασκαλία (Curriculum and Instruction).

Παράλληλα, παρέθεσε τις πολυπληθείς πιστοποιήσεις που κατέχει, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από την πολιτεία του Τέξας και τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό του Τέξας.

«Έχω όλες τις πιστοποιήσεις μου σε σειρά», ανέφερε ο Ουίλιαμς σε επόμενο βίντεο.

View this post on Instagram A post shared by Darius Williams (@dariuscooks)



«Για όσους από εσάς ενδεχομένως έχετε θέμα ή πρόβλημα με το ότι διδάσκω νεαρούς ενήλικες, αναλάβετε εσείς την ευθύνη, κάντε το εσείς. Πάρτε πιστοποίηση, μπείτε σε αυτά τα λύκεια, πάρτε μια τάξη, σταθείτε μπροστά σε 22 παιδιά σε κάθε διδακτική ώρα και αφήστε με να δω πόσο καλά θα τα πάτε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συνολική κατάρρευση των επιδόσεων στις ΗΠΑ

Η συναισθηματική κατάρρευση του καθηγητή στη μέση της τάξης ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την αποκάλυψη ότι, η πλειονότητα των μαθητών της Νέας Υόρκης από την 3η έως την 5η δημοτικού απέτυχαν στις εξετάσεις Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ELA) κατά την προηγούμενη σχολική χρονιά.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα που δημοσιοποίησε το υπουργείο Παιδείας της Πολιτείας έδειξαν ότι το 57% των μαθητών της 3ης δημοτικού, το 52% της 4ης δημοτικού και το 57% της 5ης δημοτικού έλαβαν κάτω από τη βάση στις εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, αναφέρει η New York Post.

Μόλις το 48% των μαθητών στις τάξεις που εξετάστηκαν (από τη Δ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Γυμνασίου) αξιολογήθηκαν ως επαρκείς στα Αγγλικά — μια «σημαντική» βουτιά 5% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως σημείωσε το υπουργείο.