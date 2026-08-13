Θεσσαλονίκη: Μετέφεραν παράνομους μετανάστες στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου τους

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Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών, ηλικίας 23, 26 και 59 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, καθώς φέρονται να εμπλέκονται σε δύο διαφορετικές υποθέσεις, παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν, κατά περίπτωση, δικογραφίες από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Θέρμης για εγκληματική οργάνωση, παράνομη μεταφορά και προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, καθώς και απείθεια.

Εντοπίστηκαν δύο οχήματα με αλλοδαπούς στη Σταυρούπολη

Το μεσημέρι της 12ης Αυγούστου 2026, σε περιοχή της Σταυρούπολης, αστυνομικοί επιχείρησαν να ελέγξουν δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Στο πρώτο όχημα, το οποίο οδηγούσε ο 23χρονος, εντοπίστηκαν τέσσερις αλλοδαποί, ένας εκ των οποίων βρισκόταν στον χώρο αποσκευών. Όπως διαπιστώθηκε, στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Ο οδηγός του δεύτερου οχήματος, ηλικίας 26 ετών, δεν συμμορφώθηκε στα σήματα των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα. Το όχημα, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε και ο 26χρονος συνελήφθη. Στο εσωτερικό του εντοπίστηκε ακόμη ένας αλλοδαπός χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα.

Από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στην ελληνική επικράτεια, από σημείο της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου. Για τη μεταφορά τους προς τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με την έρευνα, είχαν καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος.

Η δεύτερη υπόθεση με δύο αλλοδαπούς

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, επίσης στη Σταυρούπολη, αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου που οδηγούσε ο 59χρονος. Στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί, οι οποίοι επίσης στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δύο αλλοδαποί είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου και, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχαν καταβάλει 2.000 ευρώ σε μέλος κυκλώματος για τη μεταφορά τους, με τελικό προορισμό τη Θεσσαλονίκη.

Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Οι τρεις συλληφθέντες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν οι σχετικές δικογραφίες, αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην κατάσχεση συνολικά τριών κινητών τηλεφώνων, καθώς και των τριών οχημάτων, που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των αλλοδαπών.

Πηγή: Thess Post