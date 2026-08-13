Λευκάδα: Φωτιά στον Κάλαμο – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, στη Λευκάδα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:30.
Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.
Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.