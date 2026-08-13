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Φωτιά στην Αιτωλοακαρνανία – Σηκώθηκαν και 5 εναέρια μέσα

Λευκάδα: Φωτιά στον Κάλαμο – Επιχειρούν και 5 εναέρια μέσα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 09:30. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες, 1 ομάδα πεζοπόρων, 2 οχήματα, καθώς και 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, στη Λευκάδα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:30.
  • Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 15 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/8) σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, στη Λευκάδα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 09:30.

Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Σημειώνεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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