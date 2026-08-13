Κάρολαϊν Λέβιτ: Η άνοδος και η αποχώρηση από τον Λευκό Οίκο – Πώς μια 28χρονη άλλαξε τη σχέση της αμερικανικής προεδρίας με τους δημοσιογράφους

Η αποχώρηση της Κάρολαϊν Λέβιτ από τη θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Λέβιτ, η οποία κατάφερε να ταυτιστεί απόλυτα με το επικοινωνιακό στυλ του Αμερικανού Προέδρου, αφήνει πίσω της ένα κενό που φαντάζει δυσαναπλήρωτο, εγείροντας ερωτήματα για το μέλλον της σχέσης της Ουάσινγκτον με τα ΜΜΕ.

Γιατί αποχώρησε

Η ανακοίνωση της αποχώρησής της, την Τετάρτη, προκάλεσε έκπληξη, καθώς η Λέβιτ θεωρούνταν μία από τις πιο πιστές και αποτελεσματικές συνεργάτιδες του Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η Λέβιτ, η οποία επέστρεψε πρόσφατα από άδεια μητρότητας μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της, θα αποχωρήσει στο τέλος του μήνα για να περάσει χρόνο με τα μικρά παιδιά της — μια απόφαση που, όπως είπε, «καταλαβαίνω και σέβομαι απόλυτα».

Ο Τραμπ πλέκει το εγκώμιο της Λέβιτ, αποκαλώντας την «μία από τις καλύτερες εκπροσώπους Τύπου του Λευκού Οίκου στην Ιστορία του Γραφείου» και δηλώνοντας ότι θα παραμείνει «μία από τις κορυφαίες εξωτερικές συμβούλους του».

Παράλληλα, τόνισε ότι η Λέβιτ θα συνεχίσει να είναι «μια φωνή με επιρροή εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, καθώς εργαζόμαστε για να αψηφήσουμε την Ιστορία και να κερδίσουμε οριστικά τις ενδιάμεσες εκλογές».

Πιστή στο «MAGA»

Η ίδια η Λέβιτ, σε δική της ανάρτηση, χαρακτήρισε τη θητεία της ως εκπρόσωπος Τύπου «τιμή και περιπέτεια μιας ζωής». Εξήγησε ότι η ισορροπία ανάμεσα στη μητρότητα και σε μια τόσο απαιτητική δουλειά ήταν μια «ανταποδοτική, αλλά προκλητική περίοδος» της ζωής της.

«Η αλήθεια είναι ότι μετά την επιστροφή μου στον Λευκό Οίκο μετά τη γέννηση της κόρης μου, ένιωσα στην καρδιά μου ότι δεν μπορώ να είμαι η καλύτερη μαμά που αξίζουν τα δύο μικρά παιδιά μου, αφιερώνοντας παράλληλα τον συνεχή χρόνο, την ενέργεια και την προσοχή που απαιτείται από την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου — και γι’ αυτό τελικά πήρα την γλυκόπικρη απόφαση να αποχωρήσω από τον Λευκό Οίκο και να ξεκινήσω ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή μου», ανέφερε η Λέβιτ.

Παρά την αποχώρησή της, η Λέβιτ δήλωσε ότι θα «παραμείνει πάντα μια ηχηρή υπέρμαχος του MAGA και του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος» και ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται ενάντια στην «υπαρξιακή απειλή» που, όπως είπε, αντιπροσωπεύουν οι Δημοκρατικοί.

«Ο αγώνας μου μπαίνει σε μια νέα φάση», πρόσθεσε, «αλλά δεν έχει τελειώσει».

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

Το προφίλ της και η σχέση με τα ΜΜΕ

Η Λέβιτ, η οποία είναι 28 ετών και η νεότερη που έχει αναλάβει ποτέ αυτόν τον ρόλο, εργάστηκε για τον Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του και στην προεκλογική εκστρατεία του.

Ο Τραμπ συχνά εκφραζόταν με ενθουσιασμό για την απόδοσή της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι τα χείλη της «κινούνται σαν πολυβόλο» και υποσχόμενος κάποτε ότι δεν θα αντικατασταθεί «ποτέ», σημειώνουν οι New York Times.

Η θητεία της Λέβιτ σημαδεύτηκε από την έντονη αντιπαράθεση με τα ΜΜΕ, καθώς υιοθέτησε το επιθετικό ύφος του Αμερικανού Προέδρου.

Συχνά απέφευγε να απαντήσει σε ερωτήσεις, προτιμώντας να επιτεθεί στα κίνητρα των δημοσιογράφων. Η προσέγγισή της αυτή, αν και επικρίθηκε από πολλούς, την έκανε δημοφιλή στη βάση του Τραμπ.

Οι προκλήσεις για τον Λευκό Οίκο και οι αντιδράσεις

Η αποχώρηση της Λέβιτ έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον Λευκό Οίκο, καθώς ο Τραμπ αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, εγχώριες και διεθνείς, και τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Η έλλειψη ενός σαφούς σχεδίου διαδοχής για τη Λέβιτ, αναφέρει το CNN, τροφοδοτεί τις εικασίες ότι ο Τραμπ μπορεί να αναλάβει ο ίδιος ολόκληρο το έργο της επικοινωνίας.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμς Γουόλκινσο δήλωσε στο CNN ότι, αν και δεν αμφιβάλλει για την ειλικρίνεια της Λέβιτ στην επίκληση οικογενειακών λόγων για την αποχώρησή της, «είναι μια δύσκολη δουλειά. Είναι μια δουλειά όπου, για να είσαι εκπρόσωπος του Ντόναλντ Τραμπ, πρέπει να αρνείσαι σκόπιμα την πραγματικότητα σε καθημερινή βάση».

Πρόσθεσε ότι η κληρονομιά της θα είναι «η περαιτέρω υποβάθμιση της σχέσης μεταξύ του Λευκού Οίκου και του Τύπου».

Guardian: 6 κύρια σημεία από τη θητεία της

Εισροή δεξιών σχολιαστών στην αίθουσα ενημέρωσης

Η 28χρονη Λέβιτ επιχείρησε να αναλάβει τον έλεγχο σχετικά με το ποια μέσα ενημέρωσης θα συμμετέχουν στο λεγόμενο «press pool» του Λευκού Οίκου —τη διαπιστευμένη ομάδα δημοσιογράφων που καλύπτει τις καθημερινές μετακινήσεις του Αμερικανού Προέδρου.

H ομάδα της εισήγαγε μια θέση για τα «νέα μέσα» (new media) στον Λευκό Οίκο, την οποία συχνά καταλαμβάνουν συντηρητικοί σχολιαστές που προσκείτονται φιλικά στην κυβέρνηση Τραμπ.

Η Λέβιτ ήταν επίσης κατηγορούμενη στη δικαστική προσφυγή του Associated Press, όταν η ομάδα επικοινωνίας της απέκλεισε το πρακτορείο από το δημοσιογραφικό pool ως αντίποινα για την άρνησή του να αναφέρεται στον Κόλπο του Μεξικού ως «Κόλπο της Αμερικής».

Από τους πιο πιστούς στρατιώτες του Τραμπ

Κατά την πρώτη θητεία του, ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε πέντε εκπροσώπους Τύπου. Ο πρώτος, ο Σον Σπάισερ, αποχώρησε μετά από έξι μήνες.

Ωστόσο, η Λέβιτ αποδείχθηκε βασικός σύμμαχος για τον Τραμπ, λαμβάνοντας συχνά τους επαίνους του.

Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι η μακροβιότερη εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου, καθώς η Σάρα Χάκαμπι Σάντερς είχε υπηρετήσει για σχεδόν δύο χρόνια κατά την πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ.

Υπεράσπιση ακόμη και για τις σχέσεις με τον Επστάιν

Καθώς τα ερωτήματα αυξάνονταν σχετικά με την σχέση του Τραμπ με τον χρηματιστή και καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν, ένα email που ήρθε στο φως τον Νοέμβριο του 2025 έδειχνε τον Επστάιν να περιγράφει τον Τραμπ ως «τον σκύλο που δεν γάβγισε».

Όταν ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης αν ο Τραμπ είχε περάσει ποτέ ώρες στο σπίτι του Επστάιν με κάποιο θύμα, η Λέβιτ απάντησε: «Αυτά τα emails δεν αποδεικνύουν απολύτως τίποτα άλλο εκτός από το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έκανε τίποτα μεμπτό».

Η κυβέρνηση Τραμπ «έχει κάνει περισσότερα όσον αφορά τη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τον Τζέφρι Επστάιν από οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση ποτέ», ισχυρίστηκε η ίδια, ενώ η κυβέρνηση αντιμετώπιζε αυξανόμενες πιέσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια στον χειρισμό των εγγράφων που σχετίζονται με τον Επστάιν.

Επιθέσεις σε δημοσιογράφους που ασκούσαν κριτική

Όταν η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε θανάσιμα από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) εν μέσω καταστολής στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο του 2026, η Λέβιτ αντέδρασε έντονα σε δημοσιογράφο που υπέβαλε ερωτήσεις για την ICE.

«Γιατί η Ρενέ Γκουντ σκοτώθηκε δυστυχώς και τραγικά;» ρώτησε η Λέβιτ τον δημοσιογράφο. «Επειδή ένας πράκτορας της ICE ενέργησε απρόσεκτα και τη σκότωσε αδικαιολόγητα», απάντησε εκείνος.

Η Λέβιτ ανταπάντησε: «Εντάξει, άρα είστε ένας μεροληπτικός δημοσιογράφος με αριστερή άποψη… Επειδή είστε ένας αριστερός εγκάθετος. Δεν είστε δημοσιογράφος, παριστάνετε τον δημοσιογράφο σε αυτή την αίθουσα. Και είναι τόσο ξεκάθαρο από το σκεπτικό της ερώτησής σας. Και εσείς και οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης που έχετε τέτοιες μεροληψίες αλλά προσποιείστε τους δημοσιογράφους, δεν θα έπρεπε καν να κάθεστε σε αυτή τη θέση».

Ωστόσο, αναφερόμενη στον θανάσιμο πυροβολισμό του Άλεξ Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεάπολη αργότερα τον ίδιο μήνα, η Λέβιτ αρνήθηκε να υιοθετήσει τον χαρακτηρισμό του συμβούλου του Τραμπ, Στίβεν Μίλερ, που αποκάλεσε τον Πρέτι «επίδοξο δολοφόνο», και χαρακτήρισε τον θάνατό του «τραγωδία».

Κριτική για τις επιθέσεις στην Gen Z

Καθώς ο Τραμπ και η κυβέρνησή του προσπαθούσαν να αποδώσουν τον χαρακτηρισμό του «κομμουνιστή» σε ένα κύμα αριστερών υποψηφίων που κέρδιζαν στις προκριματικές εκλογές των Δημοκρατικών, η Λέβιτ ισχυρίστηκε τον Ιούλιο ότι αυτοί οι πολιτικοί πετύχαιναν επειδή πολλοί ψηφοφόροι της Gen Z έχουν συνηθίσει «να τους προσφέρονται όλα στο χέρι».

«Δυστυχώς, το πιστεύω, γιατί αυτή η γενιά, η γενιά μου —μισώ που το λέω— η Gen Z και όσοι είναι νεότεροι από εμένα, έχουν μεγαλώσει με ασημένια κουτάλια στο στόμα», δήλωσε στο Fox News, σε μια συνέντευξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε μια σπάνια αναδίπλωση από τη Λέβιτ, η οποία κατηγόρησε τους επικριτές της ότι παραποίησαν τα σχόλιά της, υποστηρίζοντας ότι «πολλοί Αμερικανοί της Gen Z» είναι «σκληρά εργαζόμενοι, επιχειρηματικοί και βαθιά πατριώτες».

Μια ιστορική θητεία

Στα 27 της χρόνια, η Λέβιτ έγινε η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου στην ιστορία. Παράλληλα, όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, έγινε η πρώτη εν ενεργεία εκπρόσωπος Τύπου που κυοφορεί.

Μάλιστα, ανέβαλε την άδεια μητρότητάς της για να εκφωνήσει την πρώτη on-camera αντίδραση της κυβέρνησης μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου τον Απρίλιο, ενώ επέστρεψε στα καθήκοντά της τον Ιούλιο.

Η επόμενη μέρα

Αν και οι ενημερώσεις Τύπου της Λέβιτ ήταν συχνά συγκρουσιακές, η ίδια ήταν πιο συνεργάσιμη με τα μέλη των ΜΜΕ μακριά από τις κάμερες, σημειώνει το CNN.

Η στενή σχέση εμπιστοσύνης που είχε με τον Τραμπ σήμαινε ότι ήταν παρούσα σε κρίσιμες στιγμές, γεγονός που της έδινε αξιοπιστία στους δημοσιογράφους.

Με την αποχώρησή της, υπάρχουν φόβοι ότι θα είναι ακόμη πιο δύσκολο για τους δημοσιογράφους να αναφέρουν τις αποφάσεις ενός απρόβλεπτου προέδρου.

Η Καρολίν Λέβιτ αφήνει πίσω της μια κληρονομιά έντονης αντιπαράθεσης και αλλαγής στον τρόπο επικοινωνίας του Λευκού Οίκου. Η αποχώρησή της αποτελεί σημαντική απώλεια για τον Τραμπ, καθώς χάνει μια πιστή και αποτελεσματική συνεργάτιδα που κατάφερε να ταυτιστεί απόλυτα με το όραμά του.

Το μέλλον της επικοινωνιακής στρατηγικής του Λευκού Οίκου παραμένει αβέβαιο, με τον Τραμπ να καλείται να βρει έναν αντικαταστάτη που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις του.