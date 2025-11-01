ΗΠΑ: Νέος κανονισμός του Λευκού Οίκου περιορίζει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στα γραφεία της Κάρολαϊν Λέβιτ

Έναν νέο κανονισμό που περιορίζει την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στα γραφεία της εκπροσώπου Τύπου Κάρολαϊν Λέβιτ και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων επικοινωνίας στη Δυτική Πτέρυγα, κοντά στο Οβάλ Γραφείο, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (1/11), ώρα Ελλάδας.

Όπως αναφέρει το σχετικό υπόμνημα που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή (3/10) το απόγευμα τοπική ώρα, απαγορεύεται στο εξής η πρόσβαση δημοσιογράφων στην Αίθουσα 140 χωρίς προηγούμενο ραντεβού, με τον Λευκό Οίκο να επικαλείται την ανάγκη προστασίας πληροφοριών «ευαίσθητων πληροφοριών».

Ο νέος κανονισμός ακολουθεί τους περιορισμούς που τέθηκαν σε ισχύ νωρίτερα αυτόν τον μήνα σχετικά με την πρόσβαση διαπιστευμένων δημοσιογράφων στο υπουργείο Άμυνας. Αντιδρώντας σε αυτούς τους περιορισμούς, δεκάδες δημοσιογράφοι εγκατέλειψαν τα γραφεία τους στο Πεντάγωνο και επέστρεψαν τις διαπιστεύσεις τους.