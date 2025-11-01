«Φως στο Τούνελ»: Συνεχίζεται το θρίλερ με τον μυστηριώδη θάνατο του φοιτητή στα Σπάτα – Νέα εισαγγελική παρέμβαση

Enikos Newsroom

κοινωνία

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΣΠΑΤΑ

Συνεχίζεται το θρίλερ με τον μυστηριώδη θάνατο του φοιτητή Νικόλα Ντουρντουρέκα στα Σπάτα που βρέθηκε από τη μητέρα του απαγχονισμένος στο δωμάτιο του, στις 14 Ιουλίου του 2022. Σύμφωνα με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ», η υπόθεση έχει προκαλέσει νέα ηχηρή παρέμβαση της εισαγγελέως.

«Φως στο Τούνελ»: Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση του θανάτου της 87χρονης στο Κολωνάκι – «Η κακοποίηση συνέβαινε εδώ και πάρα πολύ καιρό»

Όπως ανναφέρει το ρεπορτάζ, μετά τη βαθιά και επίμονη δημοσιογραφική έρευνα του Τούνελ και τον αγώνα της οικογένειας για να πέσει φως στις συνθήκες θανάτου του παιδιού, η εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών δίνει εντολή για νέα προκαταρκτική εξέταση κακουργήματος.

Ζητά τη διερεύνηση της πράξης της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, από τον προανακριτή πρωτοδίκη Αθηνών.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας, η εισαγγελέας ζητά από τον πρωτοδίκη να καλέσει και να εξετάσει ως μάρτυρα τον ειδικό ανθρωπολόγο, ο οποίος στις 12 Δεκεμβρίου του 2022, εξέτασε το υοειδές οστό του 19χρονου φοιτητή .

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η εισαγγελέας προς τον Πρωτοδίκη , ο ειδικός ανθρωπολόγος πρέπει να αποσαφηνίσει αν τα ευρήματα, από την εξέταση που διενήργησε, είναι συμβατά ή όχι με θάνατο δι΄απαγχονισμού.

Ζητά, επίσης, τη συγκεκριμένη εξέταση του μάρτυρα μετά τις παρατηρήσεις που κατέθεσε με τη γνωμοδότηση του στην εισαγγελέα, ο ιατροδικαστής – τεχνικός σύμβουλος που όρισε ο πατέρας του Νικόλα, στις 31 Μαΐου του 2024.

01:40 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

01:10 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

00:25 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

23:55 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

