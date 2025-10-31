Λαύριο: Συνελήφθη 71χρονος προπονητής για πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικης αθλήτριας

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Προπονητής ομαδικού αθλήματος, 71 ετών, συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (31/10), με την κατηγορία της κατάχρησης ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, καθώς σε βάρος του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, ο 71χρονος καταχρώμενος την ιδιότητα του προπονητή, προέβη κατ’ επανάληψη σε πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος ανήλικης αθλήτριας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

