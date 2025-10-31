Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Για εμένα ζει ακόμα, είναι μέσα μου, είμαι εγώ…»

Χριστίνα Σάλτη
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη έφυγε από την ζωή, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνάντησε την αγαπημένη τραγουδίστρια στο αεροδρόμιο, και εκείνη μίλησε για την δύσκολη απώλεια που βίωσε πριν από περίπου ένα μήνα.

Μιλώντας για τον θάνατο της μητέρας της, η Χριστίνα Σάλτη ανέφερε πως: «Παλεύαμε δύο χρόνια και δύο μήνες συγκεκριμένα. Για εμένα η μητέρα μου δεν έχει πεθάνει, γιατί είναι στην καρδιά μου, είναι στη σκέψη μου κάθε μέρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, μπορώ να πω, απλά το έχω ρίξει στη δουλειά για να ξεχνιέμαι».

«Ευτυχώς έχω την δουλειά και είναι απασχολημένο το μυαλό μου. Το βράδυ είναι λίγο πιο δύσκολα. Για εμένα ζει ακόμα η μαμά μου, είναι μέσα μου, είμαι εγώ. Η μάνα είναι μόνο μία, είναι πολύ δύσκολο για εμένα, γιατί έχουμε μεγαλώσει μαζί.

Έχω την αδελφή μου, στηρίζουμε η μια την άλλη και προχωράμε. Η ζωή συνεχίζεται. Αλλά ένας άνθρωπος δεν ξεχνιέται ποτέ όσο τον έχεις στην καρδιά και στη σκέψη σου», συνέχισε η τραγουδίστρια.

