Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9), ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Το μεσημέρι της Παρασκευής (19/9) έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, προκειμένου να αποχαιρετήσει και δημοσίως την μαμά της.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σάλτη δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία της μητέρας της και έγραψε: «Καλό ταξίδι μάνα μας! Κουτ μας! Νούλης μας!

Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου! Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέλφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου. Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην στο έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και την βοήθεια σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα.

Περίσσευμα αγάπης… Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος. Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς…

Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε…Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ..! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου..!

Το “Χριστίνα μου”!! Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ότι περνάει απ’ το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη! Σε αγαπώ πολύ!».