Συγκινεί η Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Χριστίνα Σάλτη
Φωτογραφία: Instagram/xsalti

Δύσκολες ώρες βιώνει η Χριστίνα Σάλτη. Όπως έγινε γνωστό, η μητέρα της τραγουδίστριας πέθανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (15/9), ύστερα από μία γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Το μεσημέρι της Παρασκευής  (19/9) έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στο προφίλ της στο Facebook, προκειμένου να αποχαιρετήσει και δημοσίως την μαμά της.

Συγκεκριμένα, η Χριστίνα Σάλτη δημοσίευσε μία πολύ όμορφη φωτογραφία της μητέρας της και έγραψε: «Καλό ταξίδι μάνα μας! Κουτ μας! Νούλης μας!

Αν γεννιόμουν ακόμη μια φορά πάλι εσένα θα διάλεγα για μάνα μου! Γιατί είχες μια τεράστια καρδιά που μας χωρούσε όλους…Ήσουν μάνα για εμάς, για τα ξαδέλφια μου, για τους φίλους μου, για τους φίλους σου, για την οικογένεια σου. Ήσουν πάντα δίπλα σε όποιον ήξερες πως περνάει μια δυσκολία και ακόμη και να μην στο έλεγε εσύ το αντιλαμβανόσουν κατευθείαν και ήσουν εκεί για να του δώσεις την αγάπη σου και την βοήθεια σου, χωρίς να έχεις ούτε εσύ πολλά, αλλά πάντα είχες περίσσευμα.

Περίσσευμα αγάπης… Λίγοι άνθρωποι σαν κι εσένα και αν υπήρχαν πολλοί με την ίδια ποιότητα, ο κόσμος μας σίγουρα θα ήταν καλύτερος. Δυστυχώς η ζωή είναι σκληρή και άδικη και σε πήρε ο Θεός γρήγορα στην αγκαλιά του. Προσπαθώ να μάθω τον λόγο, είναι ακόμη πολύ νωρίς…

Θα μου λείψει το τεράστιο χαμόγελο και η ενέργεια σου που ξεχείλιζε…Το χιούμορ σου. Ακόμη και στο νοσοκομείο που πονούσες, δεν το έχασες ποτέ..! Η δυνατή, ζωντανή, ποντιακή φωνή σου..!

Το “Χριστίνα μου”!! Κυριακή Τορουνίδου πάντα θα ζεις μέσα από εμάς και θα κάνουμε ότι περνάει απ’ το χέρι μας για να σε κάνουμε περήφανη! Σε αγαπώ πολύ!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Συνάντηση του προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη με αντιπροσωπεία του Ιατρικού Συλλόγου Σαγκάης

Τεχνολογίες αιχμής στην υπηρεσία της εξωσωματικής γονιμοποίησης: 24ωρη παρακολούθηση εμβρύων και τεχνητή νοημοσύνη στο εργα...

«Λουκέτο» σε 6.300 περίπτερα την τελευταία 15ετία – Πού κυμαίνονται τα ενοίκια

Νέες ταυτότητες: Τα ποσά για το παράβολο και τι ισχύει για τους πολύτεκνους – Πότε παύουν να ισχύουν οι παλιές

Καταδικασμένο άστρο-«κανίβαλος» ίσως σύντομα γίνει σουπερνόβα – Η έκρηξη θα είναι τόσο φωτεινή που θα φαίνεται και την ημέρ...

Meta: Ανακοινώθηκαν τα νέα έξυπνα γυαλιά Ray-Ban – Έχουν διπλάσια διάρκεια μπαταρίας και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 3K
περισσότερα
15:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου για GNTM: Έχω την τιμή και χαρά να είμαι με ανθρώπους που πίστεψαν εξ’ αρχής σε εμένα

Το GNTM επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, στις 21:00 στο Star, με την Ηλιάνα Παπαγεω...
14:53 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Θοδωρής Μαραντίνης για τη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχω προτείνει να κλείσουν όλα εξωδικαστικά»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος ο Θοδωρής Μαραντίνης το πρωί της Παρασκ...
13:56 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Λιάγκας για Κατερίνα Καινούργιου: «Αν ισχύουν αυτά που ακούω, με το καλό»

Ο Λευτέρης Πανταζής ήταν καλεσμένος το πρωί της Παρασκευής (19/9) στην εκπομπή του Γιώργου Λιά...
13:14 , Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025

Λένα Μαντά: «Κάνω εδώ και 7 χρόνια ψυχοθεραπεία, ανακάλυψα ότι εγώ είχα το πρόβλημα»

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή ήταν το πρωί της Παρασκευής (19/9) η Λένα Μαντ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος