Μόνικα Μπελούτσι – Τιμ Μπάρτον: Ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους με κοινή δήλωση

Μπελούτσι Μπάρτον
Φωτογραφία: Reuters

Ο Τιμ Μπάρτον και η Μόνικα Μπελούτσι, ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ζευγάρια της διεθνούς σόουμπιζ, ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, βάζοντας τέλος σε μια σχέση που είχε τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας τα τελευταία χρόνια.

«Με πολύ σεβασμό και βαθιά φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Μόνικα Μπελούτσι και ο Τιμ Μπάρτον αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση που δόθηκε την Παρασκευή στο AFP.

Η Μπελούτσι είχε επιβεβαιώσει τη σχέση της με τον διάσημο σκηνοθέτη το 2023, ενώ εκείνος την επέλεξε για να συμμετάσχει στην κωμωδία τρόμου «Beetlejuice Beetlejuice» (Σκαθαροζούμης Σκαθαροζούμης), τη συνέχεια της μεγάλης του επιτυχίας του 1988 «Beetlejuice».

Στην ταινία η Ιταλίδα ηθοποιός ενσαρκώνει την Ντελόρες, ένα πλάσμα που παραπέμπει σε Φρανκενστάιν και το οποίο διψά για εκδίκηση από τον πρώην σύζυγό του, που υποδύεται ο Μάικλ Κίτον.

Η Μπελούτσι έχει αποκτήσει δύο παιδιά από τον 14χρονο γάμο της με τον Γάλλο ηθοποιό και συμπρωταγωνιστή της στην ταινία «Irreversible», Βενσάν Κασέλ, ο οποίος έληξε το 2013.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπάρτον είχε μακροχρόνια σχέση με τη Βρετανίδα ηθοποιό Έλενα Μπόναμ Κάρτερ μέχρι το 2014, με την οποία επίσης έχει δύο παιδιά.

