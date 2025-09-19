Ελισάβετ Σπανού: «Χώρισα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, δεν έχω μετανιώσει την απόφασή μου»

Μητέρα για πρώτη φορά έγινε τον Μάιο του 2024 η Ελισάβετ Σπανού, με την τραγουδίστρια να φέρνει στον κόσμο την κόρη της Εμμέλεια. Η ερμηνεύτρια είναι καλεσμένη στην εκπομπή «Μαμά-δες», η οποία θα προβληθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Ένα απόσπασμα από την συνέντευξή της, είδαμε το πρωί της Παρασκευής (19/9) στο «Happy Day». Σε αυτό, μιλάει για το γεγονός πως χώρισε με τον πατέρα του παιδιού της στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και εξηγεί τον λόγο πίσω από αυτή την απόφασή της.

Συγκεκριμένα, η Ελισάβετ Σπανού εξομολογήθηκε πως: «Έμεινα έγκυος και το δεχτήκαμε με πολλή χαρά. Ήμουν μέσα σε μία σχέση, η οποία όμως δεν είχε κατ’ ανάγκην τα χαρακτηριστικά για να οδηγήσει σε κάτι πιο σταθερό. Δεν είναι ανάγκη όλες οι σχέσεις να ξεκινούν με μία τέτοια λογική. Συν του ότι η απόσταση στον τόπο διαμονής μας δημιουργούσε ένα θέμα».

«Ενώ έχουμε καλοδεχτεί όλη την είδηση του παιδιού, συνειδητοποιούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό με τον μπαμπά της. Η απόσταση που είχαμε έκανε τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα στο να μοιραστούμε αυτή την ευθύνη. Πήραμε την απόφαση να χωρίσουμε, μία απόφαση την οποία δεν έχω μετανιώσει, παρόλο που το να περνάς μόνος σου μια εγκυμοσύνη είναι δύσκολο!», συνέχισε η τραγουδίστρια.

