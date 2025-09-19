Νίκος Ζήσης για Κωνσταντίνο Αργυρό: «Είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής – Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς…»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός
Φωτογραφία: Instagram/argiros_konstantinos

Με μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram το βράδυ της Πέμπτης (18/9), ο Νίκος Ζήσης απάντησε στα σχόλια που ακούστηκαν για τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την πρόταση που του έγινε, να τραγουδήσει για την «επίσημη αγαπημένη», μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025. Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα (15/9), η Εθνική Ελλάδος γιόρτασε την σπουδαία εμφάνιση που πραγματοποίησε στην μπασκετική διοργάνωση, στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Θοδωρής Φέρρης.

Ο Νίκος Ζήσης στην ανάρτησή του, στην γνωστή πλατφόρμα, ανέφερε ότι: «Ο Κωνσταντίνος Αργυρός είναι πραγματικός φίλος της Εθνικής και του μπάσκετ. Είναι ο άνθρωπος που στη διάρκεια συναυλίας του σταμάτησε για να παρακολουθήσει τα τελευταία δευτερόλεπτα της ομάδας μας, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αγάπη και τη στήριξή του. Έκανε κάθε δυνατή προσπάθεια να βρεθεί κοντά μας αφιλοκερδώς, όμως επειδή εκείνες τις ημέρες βρισκόταν στο εξωτερικό, δεν κατέστη εφικτό. Είναι κρίμα λοιπόν να δέχεται κακόβουλα σχόλια, όταν η πρόθεσή του ήταν μόνο θετική.

Είχαμε όμως την τύχη και τη χαρά, χάρη στον φίλο μας Μανώλη Μούτσο, να βρεθεί δίπλα μας ο Θοδωρής Φέρρης -ένας καλλιτέχνης που όλοι μας εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρότι το πρόγραμμά του ήταν γεμάτο, εκείνη την ημέρα βρισκόταν στην Αθήνα και με μεγάλη προθυμία μας άνοιξε τον χώρο του και μας χάρισε μια μοναδική βραδιά με τη φωνή και την παρουσία του.

Ήταν μια στιγμή γιορτής και χαράς για όλους μας, που θέλουμε να θυμόμαστε μόνο με θετικά συναισθήματα».

Το Instagram story του Νίκου Ζήση αναδημοσίευσε στο δικό του προφίλ ο Κωνσταντίνος Αργυρός, γράφοντας: «Δίπλα σας πάντα, όλοι ενωμένοι».

Νίκος Ζήσης

