Κωνσταντίνος Αργυρός: Δέχτηκε επί σκηνής, δώρο για τον γιο του, Βασίλη – ΒΙΝΤΕΟ

Μια ιδιαίτερα όμορφη στιγμή έζησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε πρόσφατη συναυλία του. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στη σκηνή, μια θαυμάστρια τού πρόσφερε ένα ξεχωριστό δώρο, ένα ζευγάρι μικρά παιδικά παπουτσάκια για τον γιο του.

Ο τραγουδιστής, που έγινε για πρώτη φορά πατέρας τον περασμένο Νοέμβριο, δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του. Χαμογέλασε πλατιά, πήρε στα χέρια του τα παπουτσάκια και είπε: «ωραίο δώρο». Η συγκινητική αυτή στιγμή καταγράφηκε και σε βίντεο, το οποίο ανέβασε χρήστης στο TikTok.

Το περιστατικό συνέπεσε χρονικά με τη βάφτιση του μικρού Βασίλη (η τελετή έγινε την Δευτέρα 1/9) που γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024 και είναι καρπός του έρωτα του τραγουδιστή με τη σύντροφό του, Αλεξάνδρα Νίκα. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει αναφερθεί δημόσια στο πόσο τον έχει αλλάξει η πατρότητα και στο πόση χαρά τού έχει φέρει ο γιος του στη ζωή.

