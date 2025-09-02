Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Βάπτισαν τον γιο τους στη Μύκονο

Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή έζησαν τη Δευτέρα (1/9) ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα, καθώς βάπτισαν τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος πήρε το όνομα Βασίλης.

Δύο μήνες μετά τον γάμο τους, ο τραγουδιστής και η 25χρονη σύζυγός του πραγματοποίησαν την τελετή στο Αγράρι της Μυκόνου σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο. Μετά τη βάφτιση, ακολούθησε πάρτι στην οικία της Μαριάννας Λάτση, η οποία ήταν και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.

Ο Πέτρος Νάζος με την κάμερα του Mykonos Live TV εξασφάλισε πλάνα από το εκκλησάκι όπου έγινε το μυστήριο, αλλά και τον εντυπωσιακό στολισμό για το πάρτι της βάφτισης.

Σου θυμίζουμε, ότι ο γιος του ζευγαριού γεννήθηκε τον Νοέμβριο του 2024. «Δεν υπάρχει καλύτερο δώρο στη ζωή είναι το απόλυτο. Είναι υπέροχα όλα, όλη η οικογένεια. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα στη ζωή. Το όνομα του μικρού θα είναι Βασίλης από τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω σε ποιον μοιάζει περισσότερο», είχε δηλώσει για τον γιο του ο Κωνσταντίνος Αργυρός, έξω από το μαιευτήριο.

