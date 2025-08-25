Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μια λιτή βάφτιση στη Μύκονο για τον γιο τους

Enikos Newsroom

lifestyle

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα: Μια λιτή βάφτιση στη Μύκονο για τον γιο τους

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να βαφτίσουν τον γιο τους την 1η Σεπτεμβρίου στη Μύκονο, σε χώρο ιδιοκτησίας της Μαριάννας Λάτση, η οποία θα είναι μία από τις νονές του μικρού Βασίλη.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Πριν από λίγες ημέρες επέστρεψαν από τις διακοπές τους στο Costa Navarino. Μετά την ανάπαυλα, που χρειάζονταν και οι δύο, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τακτοποιούν τις τελευταίες λεπτομέρειες για τη βάφτιση του γιου τους που γεννήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο.

Έπειτα από τον λαμπερό γάμο τους τον Ιούλιο, ο τραγουδιστής και η σύζυγός του ετοιμάζονται και για άλλη μία θρησκευτική τελετή, τη βάφτιση του γιου τους που θα πραγματοποιηθεί στη Μύκονο την 1η Σεπτεμβρίου. Ο μικρός θα λέγεται και επισήμως Βασίλης, που είναι το όνομα του πατέρα του Κ. Αργυρού. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της Realnews, η βάφτιση αναμένεται να είναι η επιτομή της… απλότητας.

Κομψή και απολύτως λιτή, χωρίς συγκεκριμένη θεματολογία, όπως συνηθίζεται στις βαφτίσεις, με συνέπεια στον μινιμαλισμό που, ούτως ή άλλως, αγαπά το ζευγάρι. Τόσο το ιερό μυστήριο όσο και το γεύμα που θα ακολουθήσει θα πραγματοποιηθούν σε ιδιωτικό χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία θα είναι και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κ. Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας, που τους πάντρεψε μαζί με τη Μ. Λάτση, Ερικ Βασιλάτος, το παιδί του οποίου έχει βαφτίσει ο τραγουδιστής.

Ενώ ο γάμος τους τελέστηκε στην έπαυλη της οικογένειας Νίκα στο Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου, για τη βάφτιση του γιου τους η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος επέλεξαν έναν νησιωτικό προορισμό, τη Μύκονο. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία, διότι ως ζευγάρι συνδέονται στενά με το Νησί των Ανέμων και το προτιμούν συχνά για τις σημαντικές προσωπικές τους στιγμές.

Το μυστήριο θα έχει άρωμα καλοκαιριού, με έμφαση όμως, στην κατάνυξη και όχι στις υπερβολές του στολισμού. Ως συνέχεια αυτής της απλότητας, η βάφτιση σχεδιάζεται να γίνει σε πολύ κλειστό κύκλο, με καλεσμένους μόνο τις οικογένειες του ζευγαριού και πολύ στενούς φίλους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και τα ηλεκτρονικά προσκλητήρια μοιράστηκαν την τελευταία στιγμή, με σκοπό να δι- αφυλαχθούν όσο γίνεται καλύτερα οι λεπτομέρειες του μυστηρίου.

Διαβάστε το δημοσίευμα της Realnews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μπορεί ο κορωνοϊός και η γρίπη να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού; Τι δείχνει ανησυχητική μελέτη

Μπανάνες: Το λάθος που κάνουμε όταν τις τρώμε και κινδυνεύουμε από μολύνσεις

Όλο το σχέδιο για την νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη»...

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Microsoft: Δοκιμάζει τη δυνατότητα συνέχισης εφαρμογών Android στα Windows 11 – Πώς λειτουργεί

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:20 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Η τρυφερή φωτογραφία με τον σύζυγό της και την κόρη τους

Η Αφροδίτη Γεροκωνσταντή μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή οικογενειακή ...
04:05 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Μιχάλης Σαράντης: «Είχα την ενοχή ότι έχω περισσότερα από τους φίλους μου, που δεν είχαν καθόλου»

Ο Μιχάλης Σαράντης μίλησε στο «Βήμα της Κυριακής» και στη Μυρτώ Λοβέρδου, αναφερόμενος στην εν...
02:35 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το δημόσιο «ευχαριστώ» από τη Μαρία Μπεκατώρου

Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά...
23:50 , Κυριακή 24 Αυγούστου 2025

Ελένη Μενεγάκη: Ο Γιώργος Τσούλης αποκάλυψε το off camera σχόλιο που του είχε κάνει για την μαγειρική του

Ο γνωστός σεφ, Γιώργος Τσούλης αναφέρθηκε στη συνεργασία του με την Ελένη Μενεγάκη, αποκαλύπτο...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο