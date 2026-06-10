Μυστήριο στην Πύλο: Εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου από το Νιόκαστρο – ΦΩΤΟ

Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Μεσσηνία, η μυστηριώδης εξαφάνιση της ιστορικής επετειακής καμπάνας από τον Διατηρητέο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, που βρίσκεται εντός του φρουρίου της Πύλου, στο Νιόκαστρο.

Το πολύτιμο κειμήλιο, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη μνήμη της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου και τη διαχρονική φιλία Ελλάδας και Ρωσίας, φέρεται να απομακρύνθηκε από τη θέση του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, προκαλώντας προβληματισμό και ερωτήματα για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ινστιτούτου Πολιτισμού Μεσσηνίας, η καμπάνα είχε δωρηθεί από Ρώσους φιλέλληνες με αφορμή τη συμπλήρωση 190 ετών από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου και αποτελούσε ένα από τα πλέον συμβολικά εκθέματα του ιστορικού ναού.

Η τελευταία καταγεγραμμένη παρουσία της

Πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ Καλαμάτας, αναφέρουν ότι η καμπάνα βρισκόταν κανονικά στη θέση της έως και τις 29 Μαΐου 2026, γεγονός που τεκμηριώνεται από φωτογραφικό υλικό της περιόδου. Ωστόσο, το πρωί του περασμένου Σαββάτου, επισκέπτες του ναού διαπίστωσαν την απουσία της, σημαίνοντας συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες χάθηκε το ιστορικό αντικείμενο, ενώ εξετάζονται όλα τα πιθανά σενάρια.

Το ταξίδι από τη Σεβαστούπολη και η ιστορική της αξία

Η επετειακή καμπάνα είχε μεταφερθεί στην Ελλάδα στις 19 Οκτωβρίου 2017 με το ρωσικό πολεμικό πλοίο «Azov», στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τα 190 χρόνια από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Την επόμενη ημέρα παραδόθηκε επισήμως στον ναό της Πύλου κατά τη διάρκεια ειδικής τελετής, αποκτώντας ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη της περιοχής.

Παρά τον αρχικό σχεδιασμό να τοποθετηθεί στο κωδωνοστάσιο του ναού, η διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, με αποτέλεσμα η καμπάνα να παραμένει εκτός της προβλεπόμενης θέσης της και το κωδωνοστάσιο να παραμένει άδειο μέχρι σήμερα.

Ένα σύμβολο μνήμης που χάθηκε

Το κειμήλιο, βάρους 12 κιλών, έφερε περιμετρικά ανάγλυφη επιγραφή στα ρωσικά και στα ελληνικά: «Εις δόξαν των 190 χρόνων από τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Σεβαστούπολη, Ρωσία, 20 Οκτωβρίου 2017».

Πέρα από την ιστορική και συλλεκτική του αξία, αποτελούσε σημείο αναφοράς για χιλιάδες επισκέπτες του Νιόκαστρου και έναν ζωντανό σύνδεσμο με ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Παράλληλα, ως δωρεά Ρώσων φιλελλήνων, συμβόλιζε τους ιστορικούς δεσμούς των δύο λαών και τη διεθνή διάσταση της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου.

Η εξαφάνισή της αφήνει πλέον ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον ιστορικό χώρο της Πύλου, ενώ η τοπική κοινωνία αναμένει απαντήσεις από την εξέλιξη των ερευνών, με την ελπίδα ότι το πολύτιμο κειμήλιο θα εντοπιστεί και θα επιστρέψει στη θέση που του ανήκει.