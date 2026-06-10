Άγιος Δημήτριος: «Έχει κλείσει το σπίτι μου, διαλύθηκαν όλα» λέει η σύζυγος του 57χρονου – Βίντεο από τη στιγμή του τροχαίου

Συγκλονίζει η νέα τραγωδία στον Άγιο Δημήτριο, όπου ένας 57χρονος πατέρας τριών παιδιών σκοτώθηκε σε φρικτό τροχαίο, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με ένα φορτηγό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Ο 57χρονος μοτοσικλετιστής, οδηγούσε επί της λεωφόρου Αγίου Δημητρίου με κατεύθυνση προς τον Άλιμο. Eίχε ξεκινήσει για να πάει στη δουλειά του, στην υπηρεσία καθαριότητας του δήμου Αγίου Δημητρίου. Ξαφνικά η μηχανή που κινείτο κανονικά στη λωρίδα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με βαν, το οποίο ερχόταν από την αντίθετη κατεύθυνση και επιχείρησε να στρίψει προς την οδό Αττάλου.

Ο 57χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Λαϊκό», όπου υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα. Ο 44χρονος οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, ενώ διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Η στιγμή της σύγκρουσης έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Συγκλονίζει η σύζυγος του 57χρονου

«Έμεινα μόνη μου, έχει κλείσει το σπίτι μου. Διαλύθηκαν όλα, η οικογένειά μου, από ένα τροχαίο, μια άτυχη στιγμή» λέει με δάκρυα στα μάτια η σύζυγος του άτυχου 57χρονου.

Ήταν ένας καλός άνθρωπος. Άφησε τα παιδιά μόνα τους. Πήγαινε στη δουλειά. Δεν πήγαινε ούτε για διασκέδαση, ούτε για… ήταν ένας άνθρωπος βιοπαλαιστής, να βγάλει το μεροκάματο» είπε μιλώντας στο Star.

«Ήταν από τους πιο εργατικούς και τίμιους ανθρώπους»

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας μίλησε στον ΑΝΤ1 και έκανε λόγο για έναν εργατικό και τίμιο άνθρωπο.

«Ήταν ένας άνθρωπος εργατικός, πήγαινε να πιάσει δουλειά και δυστυχώς συνέβη το μοιραίο. Με πήραν τηλέφωνο οι επόπτες που ήρθαν εκεί πέρα την ώρα που έγινε το ατύχημα. Ήταν στη ζωή ακόμα, αλλά δεν τον πρόλαβαν. Τον πήγαμε άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά δεν τον προλάβαμε. Έφυγα από το σπίτι, δεν τον πρόλαβα. Ήρθα κατευθείαν στη δουλειά, κινητοποίησα όλους όσους έπρεπε. Το θέμα είναι ότι έφτασε στο νοσοκομείο έγκαιρα, αλλά δυστυχώς…» ανέφερε, συγκλονισμένος, ο αντιδήμαρχος.

«Πάνω από 30 χρόνια στη δουλειά, ήταν από τους πιο εργατικούς και τίμιους ανθρώπους. Εγώ τώρα έναν χρόνο εδώ τον γνώριζα, ήταν πολύ καλό παιδί», πρόσθεσε ο ίδιος.