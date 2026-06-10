Ολυμπιακός: Οι Βετεράνοι και η Ένωση Απανταχού Μανιατών βάζουν «γκολ στην αγάπη»

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Η Ένωση Απανταχού Μανιατών και οι Βετεράνοι του Ολυμπιακού «βάζουν γκολ στην αγάπη», καθώς διοργανώνουν φιλανθρωπικό αγώνα την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2026 στις 19:30.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γήπεδο «Παντελής Νικολαΐδης» στη Νίκαια ενώ κατά τη διάρκεια του αγώνα θα συγκεντρώνονται είδη πρώτης ανάγκης για την ενίσχυση των οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Δευτέρα 15 Ιουνίου στις 19:30 στο Γήπεδο Παντελής Νικολαίδης στην Νίκαια!

Η Ένωση Απανταχού Μανιατών «Η Μάνη», με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης, σας προσκαλεί σε έναν ξεχωριστό φιλανθρωπικό αγώνα ποδοσφαίρου απέναντι στον Σύνδεσμο Βετεράνων του Ολυμπιακού, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου και ώρα 19:30, στο Γήπεδο «Παντελής Νικολαΐδης» στη Νίκαια.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης για τη στήριξη ευάλωτων και πληγεισών οικογενειών του Μητρώου του Humanity Greece, αποδεικνύοντας πως ο αθλητισμός μπορεί να γίνει δύναμη προσφοράς και ανθρωπιάς.

Η παρουσία σπουδαίων προσωπικοτήτων που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο αποτελεί για εμάς σημαντική στιγμή και μεγάλη αναγνώριση, ενώ παράλληλα δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία στον σκοπό της εκδήλωσης.

Συγκεντρώνουμε:

Τρόφιμα μακράς διαρκείας (ζυμαρικά, όσπρια, ρύζι, κονσέρβες)

Σνακ (κρουασάν, μπισκότα, κριτσίνια, μπάρες δημητριακών)

Τοματοχυμούς και τοματοπελτέδες

Είδη προσωπικής φροντίδας (αφρόλουτρο, σαμπουάν κτλ )

Είδη καθαριότητας σπιτιού (υγρό γενικής χρήσης, χλωρίνη, υγρό πλυντηρίου)

Σας περιμένουμε όλους σε έναν υπέροχο αγώνα όπου θα μοιραστούμε την χαρά του αθλητισμού με σπουδαίες προσωπικότητες που μας έχουν κάνει περήφανους , και να συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια αγάπης και προσφοράς ! Με την στήριξη της UNESCO και της Ομάδας Διάσωσης Δέλτα .

Βάζουμε όλοι μαζί γκολ στην αγάπη !

Γιατί μαζί είμαστε πιο δυνατοί!»