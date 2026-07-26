LIVE UPDATE
Φωτιά σε δασική έκταση στη Φθιώτιδα – Επιχειρούν και εναέρια μέσα

World Cup: «Χρυσή» η Εθνική ομάδα πόλο μετά τη μεγάλη νίκη επί της Ουγγαρίας – Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου

Η Εθνική Ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ, κατακτώντας το πρώτο της χρυσό μετάλλιο και ανεβάζοντας την Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Τα «παλικάρια» του Θοδωρή Βλάχου απέδειξαν για ακόμη μία φορά γιατί έχουν το προσωνύμιο «Επίσημη… επιτυχημένη».

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αθλητισμός

Εθνική Πόλο
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Εθνική Ομάδα πόλο κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στο World Cup, νικώντας την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του Σίδνεϊ.
  • Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην κορυφή του κόσμου, με την ομάδα να αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί έχει το προσωνύμιο «Επίσημη… επιτυχημένη».
  • Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου επιστρέφουν στην πατρίδα ως θριαμβεύτρια, φορώντας το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό τους.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Ελλάδα στην κορυφή του κόσμου. Η Εθνική Ομάδα πόλο νίκησε την Ουγγαρία με 15-14 στον τελικό του World Cup στο Σίδνεϊ και κατέκτησε το πρώτο της χρυσό μετάλλιο.

Τα παλικάρια του Θοδωρή Βλάχου βρίσκονται πλέον στην κορυφή του πλανήτη και η ομάδα αποδεικνύει για ακόμη μία φορά γιατί έχει το προσωνύμιο «Επίσημη… επιτυχημένη».

Με τον Σκουμπάκη να σκοράρει συνεχώς από το σπίτι του και τον Τζωρτζάτο να πιάνει και τα άουτ, η Ελλάδα “φοράει” το χρυσό μετάλλιο στον λαιμό της και θα επιστρέψει στην πατρίδα ως θριαμβεύτρια.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ