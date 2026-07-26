Άδωνις Γεωργιάδης: Ακυβερνησία σημαίνει καταστροφή – «Ξαναζεσταμένο φαγητό» η επαναφορά της υπόθεσης Novartis

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εκτιμά πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και ίσως «ακόμη και αργότερα από τον Μάιο». Αυτό υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ. Ο υπουργός ξεκαθάρισε παράλληλα πως δεν «βλέπει κυβέρνηση συνεργασίας» και τόνισε πως «ακυβερνησία στην Ελλάδα ίσον καταστροφή».

Οι κίνδυνοι χωρίς… κυβέρνηση

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ελληνική πολιτική κουλτούρα δεν ευνοεί συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων και προειδοποίησε ότι μια παρατεταμένη περίοδος χωρίς κυβέρνηση θα είχε σοβαρές οικονομικές συνέπειες.

«Ακυβερνησία στην Ελλάδα ίσον καταστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα «παγώσουν» οι διοικητικές αποφάσεις και θα πληγεί άμεσα η οικονομική δραστηριότητα.

Για πιθανό κόμμα Σαμαρά

Για το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο υπουργός δήλωσε ότι ελπίζει να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Ξεκαθάρισε πως αναγνωρίζει τον ιστορικό ρόλο του πρώην πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία τον τίμησε ως πρόεδρο και πρωθυπουργό και παραδέχθηκε πως μια τέτοια εξέλιξη θα τον στενοχωρούσε σε προσωπικό επίπεδο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Novartis και ο Σαλμάς

Για τον Άδωνι Γεωργιάδη, η επαναφορά της υπόθεσης για τη Novartis από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι «ξαναζεσταμένο φαγητό» και πως η αρχειοθέτηση της δικής του υπόθεσης, όπως και του Δημήτρη Αβραμόπουλου έχουν κριθεί νόμιμες και δεν υπάρχουν νέα στοιχεία.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν έχει ζητήσει συγγνώμη από τα πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση, παρά τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης και επανέλαβε ότι η υπόθεση έχει κλείσει οριστικά.

Σε ό, τι αφορά τις καταγγελίες του Μάριου Σαλμά, ο υπουργός τόνισε ότι δεν παρουσιάστηκε κανένα νέο στοιχείο και ότι επαναλήφθηκαν ισχυρισμοί που έχουν ήδη εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη.

Για τα μηνύματα που δημοσιοποίησε ο Μ. Σαλμάς, υποστήριξε πως αφορούσαν σε γνωστά περιστατικά. Παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τον τότε επικεφαλής της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, να εξετάσει την τοποθέτηση διαφήμισης ύψους περίπου 2.000 ευρώ σε ενημερωτική ιστοσελίδα, έπειτα από αίτημα δημοσιογράφου, επισημαίνοντας πως το συγκεκριμένο γεγονός περιλαμβάνεται ήδη στη δικογραφία της Novartis.

«Το ΕΣΥ βελτιώνεται»

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι η εικόνα του ΕΣΥ παρουσιάζει αισθητή βελτίωση, επικαλούμενος τόσο δημοσκοπήσεις όσο και στοιχεία για τη στελέχωση των δομών.

Όπως ανέφερε: φέτος υπάρχουν λιγότερα κενά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, από τις 42 άγονες θέσεις γιατρών καλύφθηκαν οι 26, στην πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων γιατρών καλύφθηκε το 82,5% των θέσεων, στην πλατφόρμα επικουρικού προσωπικού κατατέθηκαν περισσότερες από 45.000 αιτήσεις, εκ των οποίων πάνω από 24.000 αφορούν νοσηλευτές.

Μίλησε για εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης των υποδομών, αναφέροντας μεταξύ άλλων νέα ή ανακαινισμένα κέντρα υγείας, νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Τι γίνεται με τα προβλήματα στα νησιά

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες στην προσέλκυση γιατρών και νοσηλευτών κυρίως σε τουριστικές περιοχές. Απέδωσε το πρόβλημα στο υψηλό κόστος στέγασης και ανέφερε πως η κυβέρνηση προχωρά στην κατασκευή κατοικιών για υγειονομικούς, καθώς και σε προγράμματα επιδότησης ενοικίου μέσω των δήμων τονίζοντας παράλληλακαι τη συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών για την ανέγερση κατοικιών σε 12 νησιά.

Ταμείο Ανάκαμψης και Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Τέλος, ο υπουργός ανέφερε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για τα υπουργεία λόγω της ολοκλήρωσης των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης έως τις 31 Αυγούστου. Παράλληλα, προανήγγειλε την ανακοίνωση της προσωρινής διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, καλώντας τους γιατρούς να αφήσουν πίσω τις αντιπαραθέσεις και να οδηγηθούν σε εκλογές για την ανάδειξη νέας διοίκησης.