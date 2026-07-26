e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στο ΑΤΜ από αύριο και έως τις 31 Ιουλίου – Όλες οι πληρωμές

Κατά την περίοδο από 27 έως 31 Ιουλίου, ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) θα καταβάλουν συνολικά 2.492.777.459,09 ευρώ σε 4.333.061 δικαιούχους. Οι πληρωμές περιλαμβάνουν κύριες και επικουρικές συντάξεις Αυγούστου 2026, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, άδειες μητρότητας και επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν συνολικά 2,49 δισ. ευρώ σε 4,33 εκατομμύρια δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ.
  • Ο e-ΕΦΚΑ θα προχωρήσει στην πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026 σε πάνω από 4,2 εκατομμύρια δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 2,4 δισ. ευρώ.
  • Η ΔΥΠΑ θα καταβάλει επιδόματα ανεργίας, επιδοτούμενες άδειες μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης, ενώ ο e-ΕΦΚΑ θα πληρώσει εφάπαξ και προκαταβολές συντάξεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κατά την περίοδο 27 έως 31 Ιουλίου, θα καταβληθούν 2.492.777.459,09 ευρώ συνολικά σε 4.333.061 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 28 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.322.356.333,15 ευρώ σε 2.621.877 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.113.621.125,94 ευρώ σε 1.655.856 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Αυγούστου 2026.
  • Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 2.800.000 ευρώ σε 7.600 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων ν. 4778/2021 Αυγούστου 2026.
  • Από 27 έως 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.500.000 ευρώ σε 650 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
  • Στις 29 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.800.000 ευρώ σε 498 δικαιούχους για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών υπέρ e-ΕΦΚΑ 2024 & 2025 απασχολούμενων συνταξιούχων.

2. Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 16.000.000 ευρώ σε 26.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 700.000 ευρώ σε 80 δικαιούχους φορείς για την πληρωμή εισφορών προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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