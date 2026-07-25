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ΑΑΔΕ: Με νέα ρεκόρ έκλεισε η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων – Πόσοι προχώρησαν σε αμφισβήτηση τεκμηρίων

Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 ολοκληρώθηκε χθες, καταγράφοντας νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, υποβλήθηκαν 6.737.763 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 385.515 δηλώσεις νομικών προσώπων, ενώ σημειώθηκε μείωση 37% στις δηλώσεις αμφισβήτησης τεκμηρίων σε σχέση με το 2024.

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Oικονομία

φορολογικές δηλώσεις
Photo by Recha Oktaviani on Unsplash
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ολοκληρώθηκε χθες η υποβολή των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Η φετινή περίοδος υποβολής δηλώσεων κλείνει με νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα.
  • Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 31.672 περισσότερες σε σχέση με το 2025. Για τα νομικά πρόσωπα, υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 23.000 δηλώσεων.
  • Από τα φυσικά πρόσωπα που φορολογούνται με τεκμήρια, μόλις 1.645 εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης, έναντι 2.603 το φορολογικό έτος 2024, σημειώνοντας μείωση 37%.

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Ολοκληρώθηκε χθες η υποβολή των εμπρόθεσμων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2025. Για δεύτερη συνεχή χρονιά, οι εφαρμογές της ΑΑΔΕ άνοιξαν για την υποβολή των δηλώσεων στις καθορισμένες από τον νόμο ημερομηνίες, 13 Μαρτίου 2026 για τα νομικά πρόσωπα και 16 Μαρτίου 2026 για τα φυσικά πρόσωπα.

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Ο επαρκής χρόνος που παρασχέθηκε για την υποβολή των δηλώσεων, σε συνδυασμό με την έγκαιρη προετοιμασία όλων των εμπλεκομένων, συνέβαλαν και εφέτος καθοριστικά στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Φυσικά Πρόσωπα

Υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα συνολικά 6.737.763 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 31.672 περισσότερες δηλώσεις σε σχέση με το 2025. Οι δηλώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 8.954.982 φυσικά πρόσωπα, έναντι 8.914.700 φυσικών προσώπων που υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση πέρυσι. Υποβάλλονταν δηλαδή, κατά μέσο όρο 51.433 δηλώσεις κάθε ημέρα, έναντι 52.803 δηλώσεων πέρυσι, γεγονός που καταδεικνύει ότι η εφετινή διαδικασία ήταν ακόμη ομαλότερη. Επίσης, έως χθες υποβλήθηκαν 603.106 τροποποιητικές δηλώσεις από 563.765 υπόχρεους.
1.357.222 δηλώσεις ήταν προ εκκαθαρισμένες, προσφέροντας στους δικαιούχους τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην οριστικοποίηση τής δήλωσής τους, επιβεβαιώνοντας απλώς τα στοιχεία της προ εκκαθάρισης. Από αυτές, 889.036 δηλώσεις υποβλήθηκαν αυτόματα, ενώ για μόλις 260.431 προ εκκαθαρισμένες δηλώσεις οι φορολογούμενοι χρειάστηκε να προχωρήσουν σε τροποποιητική δήλωση.

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Νομικά Πρόσωπα

Υποβλήθηκαν 385.515 εμπρόθεσμες δηλώσεις έναντι 362.682 το 2025, καταγράφοντας αύξηση σχεδόν 23.000 δηλώσεων. Επισημαίνεται ότι ο ημερήσιος ρυθμός υποβολής δηλώσεων φέτος ήταν 2.877 δηλώσεις, εξίσου ικανοποιητικός με το 2025, λαμβάνοντας υπόψη και την αύξηση του αριθμού των δηλώσεων που υποβλήθηκαν.

Αμφισβήτηση τεκμηρίων

Από τα συνολικά 358.054 φυσικά πρόσωπα, που φορολογούνται με τα τεκμήρια, σε σύνολο 742.344 ατομικών επιχειρήσεων, μόλις 1.645 εκδήλωσαν πρόθεση αμφισβήτησης των τεκμηρίων. Αντίστοιχα για το φορολογικό έτος 2024, πρόθεση αμφισβήτησης είχαν εκδηλώσει 2.603 φυσικά πρόσωπα, επήλθε δηλαδή μείωση σε ποσοστό 37%.

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Για το θέμα των φορολογικών δηλώσεων, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:

«Η φετινή περίοδος υποβολής δηλώσεων κλείνει με νέα ρεκόρ εμπρόθεσμης υποβολής, τόσο για τα φυσικά όσο και για τα νομικά πρόσωπα. Εκ μέρους όλων μας στην ΑΑΔΕ, ευχαριστούμε τους πολίτες που εκπλήρωσαν έγκαιρα τη σημαντική αυτή υποχρέωσή τους, καθώς και τους λογιστές – φοροτεχνικούς, που ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης στη διαδικασία της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Ευχαριστούμε επίσης τους φορείς του Δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, που απέστειλαν εγκαίρως τα αναγκαία στοιχεία για την προσυμπλήρωση των δηλώσεων. Θα ήθελα, τέλος, να ευχαριστήσω τα στελέχη της ΑΑΔΕ, που εργάστηκαν εντατικά για να εξασφαλίσουν την έγκαιρη έναρξη και ομαλή ροή της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε από κοινού, ώστε η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων να γίνεται κάθε χρόνο καλύτερη και πιο εύκολη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις».

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