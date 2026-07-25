Κρήτη: Φωτιά στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος – Σε εξέλιξη η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα (25/7/2026), όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, καθώς η Κρήτη, βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό-Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η εστία της φωτιάς βρίσκεται σε μικρή, κλειστή χαράδρα με ελαιώνες και η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν δύσκολη.