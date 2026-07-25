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Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Κρήτη: Φωτιά στον Δήμο Μινώα Πεδιάδος – Σε εξέλιξη η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα, 25/7/2026, λόγω φωτιάς σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στην Κρήτη. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ωστόσο οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατοικίες δεν απειλούνται.

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Φωτιά πυροσβεστική
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα (25/7/2026), όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στην Κρήτη.
  • Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς η Κρήτη βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.
  • Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά δεν φαίνεται να απειλεί κατοικίες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική σήμερα (25/7/2026), όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε χωριό του Δήμου Μινώα Πεδιάδος, στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, καθώς η Κρήτη, βρίσκεται σήμερα στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Φωτιά στην Κινέτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό-Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Γιώργος Τσαπάκος, στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η εστία της φωτιάς βρίσκεται σε μικρή, κλειστή χαράδρα με ελαιώνες και η κατάσταση χαρακτηρίζεται προς το παρόν δύσκολη.

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