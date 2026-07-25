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Σταύρος Γεωργίου: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» του ποινικολόγου – Τραγικές φιγούρες οι κόρες του

Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου το Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Γ' Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια. Ο δικηγόρος είχε εντοπιστεί νεκρός στο δικηγορικό του γραφείο από τις δίδυμες κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. 

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Σταύρος Γεωργίου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες είπαν το τελευταίο «αντίο» στον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου, το Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.
  • Τραγικές φιγούρες οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου, οι οποίες ήταν και εκείνες που τον εντόπισαν νεκρό μέσα στο δικηγορικό του γραφείο.
  • Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων άνθρωποι από τον νομικό και πολιτικό κόσμο, βρέθηκαν στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών, για να πουν το «ύστατο χαίρε» στον Σταύρο Γεωργίου.

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Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Σταύρο Γεωργίου, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Τραγικές φιγούρες οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου, οι οποίες το βράδυ της Τρίτης (21/7), αναζητούσαν τον πατέρα τους, καθώς ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν είχε επικοινωνήσει με φίλους ή συγγενείς από το προηγούμενο πρωί.

Οι κόρες του μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο και τελικά με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας κατάφεραν να ανοίξουν τον επαγγελματικό χώρο του πατέρα τους, μέσα στον οποίο ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός.

Πλήθος κόσμου έφτασε στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια, προκειμένου να πει το «ύστατο χαίρε» στον Σταύρο Γεωργίου. Ανάμεσά τους άνθρωποι από τον νομικό και πολιτικό κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη κηδεία βρέθηκαν και απλοί πολίτες, που ο δικηγόρος είχε αναλάβει τις υποθέσεις τους.

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