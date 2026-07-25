Σταύρος Γεωργίου: Σπαραγμός στο τελευταίο «αντίο» του ποινικολόγου – Τραγικές φιγούρες οι κόρες του

Το τελευταίο «αντίο» είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στον Σταύρο Γεωργίου, σήμερα, Σάββατο 25 Ιουλίου, στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια.

Τραγικές φιγούρες οι δίδυμες κόρες του ποινικολόγου, οι οποίες το βράδυ της Τρίτης (21/7), αναζητούσαν τον πατέρα τους, καθώς ο Σταύρος Γεωργίου δεν είχε δώσει σημεία ζωής και δεν είχε επικοινωνήσει με φίλους ή συγγενείς από το προηγούμενο πρωί.

Οι κόρες του μετέβησαν στο δικηγορικό γραφείο και τελικά με τη βοήθεια του θυρωρού της πολυκατοικίας κατάφεραν να ανοίξουν τον επαγγελματικό χώρο του πατέρα τους, μέσα στον οποίο ο ποινικολόγος εντοπίστηκε νεκρός.

Πλήθος κόσμου έφτασε στο Γ’ Κοιμητήριο Αθηνών στη Νίκαια, προκειμένου να πει το «ύστατο χαίρε» στον Σταύρο Γεωργίου. Ανάμεσά τους άνθρωποι από τον νομικό και πολιτικό κόσμο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, στη κηδεία βρέθηκαν και απλοί πολίτες, που ο δικηγόρος είχε αναλάβει τις υποθέσεις τους.