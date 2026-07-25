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Δώρα Παντέλη: Ο γιος της έγινε ενός έτους – «Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη»

Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, ο οποίος έγινε ενός έτους. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο Instagram, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού της και ένα συγκινητικό μήνυμα. 

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Δώρα Παντέλη
Φωτογραφία: Instagram/dora_panteli_
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης γιόρτασαν τα πρώτα γενέθλια του γιου τους, στις 25 Ιουλίου 2026. Η δημοσιογράφος μοιράστηκε τη χαρά της με τους ακολούθους της στο Instagram.
  • Στην ανάρτηση, η Δώρα Παντέλη δημοσίευσε διάφορα στιγμιότυπα από τον πρώτο χρόνο ζωής του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων του Χριστουγέννων και των πρώτων της γενεθλίων ως μαμά.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα έγραψε στη λεζάντα: «Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη… Θα είσαι πάντα το πιο όμορφο “πριν” και “μετά” της ζωής μας».

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Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (25/7) μέρα για την Δώρα Παντέλη και τον Τζον Μεραμβελιωτάκη, καθώς ο γιος τους έγινε ενός έτους. Η έμπειρη δημοσιογράφος σε ανάρτησή της στο Instagram, ευχήθηκε δημόσια στον γιο της και μοιράστηκε την χαρά της με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα.

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Στη δημοσίευση, υπάρχουν διάφορα στιγμιότυπα από τον πρώτο χρόνο ζωής του ενός έτους εορτάζοντα. Μεταξύ άλλων, στις φωτογραφίες βλέπουμε τα πρώτα γενέθλια της Δώρας Παντέλη ως μαμάς, τα πρώτα Χριστούγεννα του γιου της, καθώς και μία σημερινή φωτογραφία, από τα πρώτα του γενέθλια.

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Δώρα Παντέλη

Η ευτυχισμένη μητέρα, έχει γράψει στη λεζάντα: «25.07.2025 • 11:25. Πριν από έναν χρόνο, την ώρα που ήρθες στον κόσμο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας.

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Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Τι σημαίνει οικογένεια. Να βάζεις έναν άνθρωπο πάνω από τον εαυτό σου, χωρίς δεύτερη σκέψη και όλος σου ο κόσμος να γυρίζει γύρω από αυτόν…

Και σήμερα, έναν χρόνο μετά, την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον πρώτο σου χρόνο ζωής, κάνουμε ακόμα ένα βήμα στο κοινό μας ταξίδι. Ίσως τελικά να μην ήταν καθόλου τυχαία αυτή η ημερομηνία. Χρόνια πολλά Pete! Θα είσαι πάντα το πιο όμορφο “πριν” και “μετά” της ζωής μας». 

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