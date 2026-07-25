Δώρα Παντέλη: Ο γιος της έγινε ενός έτους – «Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη»

Ιδιαίτερη είναι η σημερινή (25/7) μέρα για την Δώρα Παντέλη και τον Τζον Μεραμβελιωτάκη, καθώς ο γιος τους έγινε ενός έτους. Η έμπειρη δημοσιογράφος σε ανάρτησή της στο Instagram, ευχήθηκε δημόσια στον γιο της και μοιράστηκε την χαρά της με τους ακολούθους της στην πλατφόρμα.

Στη δημοσίευση, υπάρχουν διάφορα στιγμιότυπα από τον πρώτο χρόνο ζωής του ενός έτους εορτάζοντα. Μεταξύ άλλων, στις φωτογραφίες βλέπουμε τα πρώτα γενέθλια της Δώρας Παντέλη ως μαμάς, τα πρώτα Χριστούγεννα του γιου της, καθώς και μία σημερινή φωτογραφία, από τα πρώτα του γενέθλια.

Η ευτυχισμένη μητέρα, έχει γράψει στη λεζάντα: «25.07.2025 • 11:25. Πριν από έναν χρόνο, την ώρα που ήρθες στον κόσμο, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε πόσο θα άλλαζες τη ζωή μας.

Μας έμαθες τι σημαίνει ανιδιοτελής αγάπη. Τι σημαίνει οικογένεια. Να βάζεις έναν άνθρωπο πάνω από τον εαυτό σου, χωρίς δεύτερη σκέψη και όλος σου ο κόσμος να γυρίζει γύρω από αυτόν…

Και σήμερα, έναν χρόνο μετά, την ίδια μέρα που γιορτάζουμε τον πρώτο σου χρόνο ζωής, κάνουμε ακόμα ένα βήμα στο κοινό μας ταξίδι. Ίσως τελικά να μην ήταν καθόλου τυχαία αυτή η ημερομηνία. Χρόνια πολλά Pete! Θα είσαι πάντα το πιο όμορφο “πριν” και “μετά” της ζωής μας».