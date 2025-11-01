Δώρα Παντέλη: «Μου είπαν “τώρα που έκανες παιδί θα σε βλέπουν πιο σοβαρά” – Αυτό είναι πολύ λάθος, για τον άνδρα δεν λένε τα ίδια»

Η αθλητική δημοσιογράφος Δώρα Παντέλη μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή «Μαμάδες» για την πρόσφατη εμπειρία της στη μητρότητα, τις δυσκολίες που αντιμετώπισε μέχρι να καθιερωθεί στο επάγγελμα της, αλλά και για τα στερεοτυπικά σχόλια που δέχθηκε. Τόνισε ότι το παιδί της της έδωσε έναν ακόμη λόγο να λέει ότι όλα θα πάνε τέλεια και να μην αγχώνεται.

«Είμαι ακόμα πολύ φρέσκια μαμά. Καμία φορά γυρνάω σπίτι και λέω “α έχω και μωρό τέλεια”. Η ζωή τώρα είναι όπως και πριν, βλέπω πάντα το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδειο, ό,τι και αν συμβαίνει στη ζωή μου. Οπότε τώρα με το παιδί έχω έναν επιπρόσθετο λόγο να λέω ότι όλα θα πάνε καλά και ότι όλα είναι όμορφα, γιατί έχω έναν λόγο παραπάνω να μην τα παρατάω. Η ζωή είναι γεμάτη εκπλήξεις και γεμάτη αναποδιές. Έχω συγκεντρωθεί σε αυτό που μου δίνει χαρά που είναι το παιδί, ο σύζυγός μου, η οικογένειά μου. Οπότε πορεύομαι έτσι. Το παιδί μου έδωσε έναν ακόμη λόγο να λέω ότι όλα θα πάνε τέλεια», είπε αρχικά η Δώρα Παντέλη.

«Δεν επιτρέπω πλέον στον εαυτό μου να αγχωθώ και να στεναχωρηθώ»

«Είναι ένα αγχολυτικό, είμαι ένας άνθρωπος που αγχώνομαι με τη δουλειά μου, είμαι τελειομανής, μου αρέσει να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ, και είμαι και ένας άνθρωπος που ασκώ πολύ αυστηρή κριτική στον εαυτό μου. Τώρα όταν δεν είμαι ικανοποιημένη με κάτι και νευριάζω κοιτάω αυτό το πλάσμα και λέω “εσύ τώρα κάθεσαι και στεναχωριέσαι ενώ εκείνο θέλει να σε βλέπει χαρούμενη γιατί είσαι όλος του ο κόσμος”. Δεν επιτρέπω πλέον στον εαυτό μου να αγχωθώ και να στεναχωρηθώ. Αρχικά, δεν πίστευα ότι θα γίνω μητέρα, όπως και πολύς κόσμος. Είχα φτάσει σε μια ηλικία που ήμουν 37 χρονών, δεν είχα γνωρίσει τον κατάλληλο, μου αρέσει να ταξιδεύω, είμαι πιο ελεύθερο πνεύμα, οπότε είπα εντάξει ότι μπορεί να μην κάνω παιδί, μπορεί να μην κάνω οικογένεια. Ήμουν okay με αυτό και είχα πει ότι δεν θα ορίσει την επιτυχία μου», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Πέρναγαν τα χρόνια και μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου, που είναι όλοι άντρες στο κανάλι, τί θα γίνει; Θα κάνεις κανένα παιδί;»

«Η ζωή μου όλη ήταν η ερώτηση “πότε θα κάνεις παιδί”. Η γιαγιά μου με ρώταγε «τί θα γίνει θα κάνεις παιδ;ί» Πέρναγαν τα χρόνια και μου έλεγαν οι συνάδελφοί μου, που είναι όλοι άντρες στο κανάλι, “τι θα γίνει; Θα κάνεις κανένα παιδί;”. Τι σας νοιάζει τι θα κάνω εγώ; Αφήστε με να κάνω τη δουλειά μου. Θα κάνω και παιδί αν έρθει η ώρα, αν θέλω. Υπάρχει αυτή η πίεση. Τώρα που έχουν περάσει 2,5 μήνες από τότε που γέννησα, όπου πάω με ρωτάνε “πότε θα βάλεις μπρος για το δεύτερο;” Παιδιά ηρεμία. Είναι το σώμα μου, είναι η ζωή μου. Τώρα που έκανες παιδί θα σε βλέπουν πιο σοβαρά, πιο επαγγελματικά μου είχαν πει. Και αυτό είναι πολύ λάθος. Για τον άνδρα δεν λένε τα ίδια», πρόσθεσε η αθλητικογράφος.