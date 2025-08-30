Δώρα Παντέλη: «Για πάντα μαζί» – Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της

Την πιο ρομαντική στιγμή της ζωής της μοιράστηκε η Δώρα Παντέλη με τους φίλους της στο instagram. Η γνωστή αθλητικογράφος γιορτάζει την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της Τζον και δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει δημόσια την ευτυχία της.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου ποζάρουν αγκαλιά με τον γιο τους, η Δώρα Παντέλη έστειλε το πιο τρυφερό μήνυμα στον άνδρα της ζωής της.

«Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειος γάμου, αγάπη μου», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτησή της απέσπασε πλήθος ευχών από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τις πιο θερμές ευχές για το ζευγάρι και την οικογένειά τους.