Δώρα Παντέλη: «Για πάντα μαζί» – Η τρυφερή ανάρτηση για την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της

Enikos Newsroom

lifestyle

Δώρα Παντέλη
Φωτογραφία: Instagram/dora_panteli_

Την πιο ρομαντική στιγμή της ζωής της μοιράστηκε η Δώρα Παντέλη με τους φίλους της στο instagram. Η γνωστή αθλητικογράφος γιορτάζει την πρώτη επέτειο γάμου της με τον σύζυγό της Τζον και δεν θα μπορούσε να μην εκφράσει δημόσια την ευτυχία της.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία, όπου ποζάρουν αγκαλιά με τον γιο τους, η Δώρα Παντέλη έστειλε το πιο τρυφερό μήνυμα στον άνδρα της ζωής της.

«Ο κατάλληλος άνθρωπος θα σε κάνει να ερωτευτείς τρεις φορές. Μια φορά εκείνον, μια τον εαυτό σου και μια τη ζωή. Ένας χρόνος πέρασε, για πάντα μαζί. Χαρούμενη πρώτη επέτειος γάμου, αγάπη μου», έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ανάρτησή της απέσπασε πλήθος ευχών από φίλους και θαυμαστές, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τις πιο θερμές ευχές για το ζευγάρι και την οικογένειά τους.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Τρία ψέματα και μία μισή αλήθεια τις τελευταίες ημέρες για το ΕΣΥ

Μακροζωία: Τα πριγκιπικά μυστικά για να ζήσετε περισσότερα από 100 χρόνια – Τι μας συμβουλεύει ο Prince Mario-Max Schaumbur...

ΕΛΣΤΑΤ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις διενεργούμενες έρευνες

Γερμανία: Ο αριθμός των ανέργων στη χώρα ξεπέρασε τα 3 εκατομμύρια για πρώτη φορά εδώ και μία δεκαετία

iPhone: Πώς να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε το Apple Pay

Αστρονόμοι εντόπισαν τον πρώτο εξωπλανήτη σε δίσκο πολλαπλών δακτυλίων γύρω από αστέρι – «Αξιοσημείωτη ανακάλυψη»
περισσότερα
15:47 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Βρισηίδα Ανδριώτου: Ταλαιπωρία για την influencer στο λιμάνι της Ραφήνας – «Τώρα θα σας έλεγα τίποτα, μη βρίσω πρωινιάτικα…»

Ένα πρωινό γεμάτο ανατροπές έζησε η Βρισηίδα Ανδριώτου στο λιμάνι της Ραφήνας, λίγο πριν αναχω...
14:11 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Aλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στην Κεφαλονιά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη – Δείτε εικόνες

Αν και η Μύκονος παραμένει σταθερά ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της η Αλ...
11:36 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Ανδρομάχη: «Θα έμενα έγκυος άλλες εκατό φορές» – Η πρόταση γάμου από τον Γιώργο Λιβάνη και η αποκάλυψη για το όνομα του γιου τους

Η Ανδρομάχη μοιράζεται για πρώτη φορά όλες τις λεπτομέρειες για την προσωπική της ζωή με τον Γ...
10:00 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Αθηνά Οικονομάκου: Χόρεψε το συρτάκι του «Ζορμπά» σε σκάφος στη Μήλο – Την αποθέωσε ο Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου  απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στη Μήλο, έχοντας στο πλευρό τη...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix