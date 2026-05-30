Champions League: Επεισόδια στο Παρίσι και μετά τον τελικό – Δείτε βίντεο

Συνεχίστηκαν και μετά την ολοκλήρωση του τελικού του Champions League, το βράδυ του Σαββάτου, στο Παρίσι τα επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς και τις αστυνομικές δυνάμεις.

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Champions League για δεύτερη διαδοχική σεζόν, νικώντας την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι. Στο Παρίσι το κλίμα ήταν πανηγυρικό, ωστόσο δεν έλειψαν εκ νέου οι εντάσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομικών δυνάμεων, όπως έγινε και πριν από τον τελικό.

Μετά το φινάλε του τελικού υπήρξαν νέες συμπλοκές, καθώς οπαδοί έβαλαν φωτιά σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα και προκάλεσαν υλικές ζημιές στους δρόμους.

Η Παρί πρωταθλήτρια Ευρώπης

Η Παρί Σεν Ζερμέν είναι η back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης. Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε νίκησε με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι, καθώς η κανονική διάρκεια και η παράταση του τελικού του Champions League ολοκληρώθηκαν με ισοπαλία (1-1).

Βίοι αντίθετοι, η Άρσεναλ έχασε και τον δεύτερο τελικό που συμμετείχε μετά το 2006 στο Παρίσι, όταν είχε ηττηθεί 2-1 με ανατροπή από την Μπαρτσελόνα και μόνο η Ατλέτικο Μαδρίτης βρίσκεται πιο ψηλά μεταξύ των ομάδων που δεν έχουν κατακτήσει ποτέ το τρόπαιο, χάνοντας και τους τρεις τελικούς που συμμετείχαν.

Από την πλευρά του, ο αρχιτέκτονας της Παρί, ο Λουίς Ενρίκε, μετά πια τρία τρόπαια Champions League αφού το είχε κατακτήσει και με την Μπαρτσελόνα.