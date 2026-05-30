Αίγινα: Σύλληψη 62χρονης για πυρκαγιά από αμέλεια – Το είχε ξανακάνει – Δείτε βίντεο

Η Πυροσβεστική συνέλαβε 62χρονη για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μεσαργός της Αίγινας.

Το μεσημέρι η 62χρονη έκαιγε σκουπίδια στην αυλή του σπιτιού της. Εξαιτίας του δυνατού αέρα, οι φλόγες επεκτάθηκαν σε αγροτική έκταση με ξερά χόρτα και ελιές.

Στην περιοχή Μεσαργός έφτασαν 15 πυροσβέστες με έξι οχήματα που έσβησαν την πυρκαγιά πριν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής, η φωτιά πρόλαβε και έκαψε 20 στρέμματα.

Μετά από έρευνα εντοπίσθηκε και συνελήφθη η 62χρονη, αλλά αφέθηκε ελεύθερη με εντολή του εισαγγελέα.

Συνολικά 60 συλλήψεις από τις αρχές του έτους

Όπως διαπιστώθηκε ήταν υπότροπη, καθώς και πέρσι είχε συλληφθεί για ανάλογο συμβάν και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 7.129 ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και σήμερα έχουν επιβληθεί συνολικά 365 διοικητικά πρόστιμα ύψους 320.795,855 ευρώ, ενώ το ίδιο διάστημα συνελήφθησαν 60 άτομα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.