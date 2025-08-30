Aλεξάνδρα Παναγιώταρου: Στην Κεφαλονιά με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Λυκούδη – Δείτε εικόνες

Αν και η Μύκονος παραμένει σταθερά ένας από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου φέτος επέλεξε να αφιερώσει μεγάλο μέρος των διακοπών της στα Επτάνησα. H influencer ταξίδεψε στην Κεφαλονιά, τόπο καταγωγής του συντρόφου της, Αλέξανδρου Λυκούδη. Ο Αλέξανδρος, είναι γιος του γνωστού δικηγόρου, Χαράλαμπου Λυκούδη.

Το ζευγάρι απολαμβάνει τις καλοκαιρινές διακοπές του στα νησιά του Ιονίου και περισσότερο στην Κεφαλονιά. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου δεν δίστασε να μοιραστεί μια ρομαντική φωτογραφία με τον αγαπημένο της στα προσωπικά της social media, αλλά και στιγμές από τις διακοπές της στο μαγευτικό νησί.