Τροχαίο στο Κιλιμάντζαρο: «Ο φίλος μου είχε εγκλωβιστεί στα σίδερα, ούρλιαζε για βοήθεια» – Πώς η αφρικανική εμπειρία μετατράπηκε σε εφιάλτη για μια παρέα Ελλήνων

Αν και η Τανζανία αποτελεί τη χώρα των σαφάρι, αφού συνδυάζει την άγρια τροπική ομορφιά με την εξωτική χαλάρωση, η απόλυτη αφρικανική εμπειρία για μία παρέα Ελλήνων έχει μετατραπεί σε έναν εφιάλτη δίχως τέλος, καθώς το βαν που τους μετέφερε συγκρούστηκε με τρακτέρ, μόλις 10 χιλιόμετρα προτού φτάσουν στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός, ότι η ζωή τους πλέον δεν διατρέχει κίνδυνο, η αγωνία τους συνεχίζεται, αφού δεν υπάρχει σαφή εικόνα για το πότε θα καταφέρουν να επιστρέψουν στη χώρα μας.

Ρεπορτάζ: Κωνσταντίνα Χαϊνά

Το σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις 18 Αυγούστου, όταν η παρέα των 8 Ελλήνων ταξιδιωτών που είχαν επισκεφθεί την Αφρική, επέστρεφαν με το βανάκι στο αεροδρόμιο του Κιλιμάντζαρο. Περίπου 10 λεπτά προτού φτάσουν στον προορισμό τους, στις 20:00 το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, το όχημά τους συγκρούστηκε με ένα τρακτέρ που μετέφερε καλαμπόκια, με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση να τραυματιστούν όλοι τους.

«Ο φίλος μου ούρλιαζε και ζητούσε βοήθεια»

«Στο βαν ήμουν εγώ, η γυναίκα μου, οι δύο αδελφές της, ο φίλος μου που τραυματίστηκε πιο σοβαρά από όλους, ο αδελφός του, η γυναίκα του αδελφού του, και ένας κοινός μας φίλος. Εγώ, καθόμουν στην πρώτη σειρά, πίσω από τον οδηγό και τον συνοδηγό. Έτσι όπως προχωρούσαμε στον δρόμο προς αεροδρόμιο, και ακούγαμε μουσική, ξαφνικά, από το πουθενά, χωρίς να τρέχει ο οδηγός μας ή να νιώθουμε ότι κάτι πάει στραβά, εμφανίζεται το τρακτέρ, και θυμάμαι για κλάσματα δευτερολέπτου να σκέφτομαι “τι στο καλό θα γίνει τώρα;”, και στη συνέχεια συγκρουστήκαμε» αναφέρει στο enikos.gr ένας 35χρονος τραυματίας από την παρέα των Ελλήνων, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι.

Η σύγκρουση των δύο οχημάτων, ήταν τόσο σφοδρή, που το βαν έχει μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδερικών και από καθαρή τύχη, δεν τραυματίστηκε κάποιος θανάσιμα. «Η αλήθεια είναι ότι ήταν ζόρικο. Ήταν πάρα πολύ γερό το χτύπημα. Πετάχτηκα στον αέρα από το κάθισμα και σκεφτόμουν τι στο καλό έχει συμβεί, όπως και εάν είναι όλοι καλά». Ο 35χρονος, λίγα δευτερόλεπτα μετά το τροχαίο, και αφού προσπαθούσε να παραμείνει ψύχραιμος μέσα στο χάος, συνειδητοποίησε πως δεν μπορούσε να κουνήσει το αριστερό του πόδι. «Είδα και τον φίλο μου, που καθόταν στη θέση του συνοδηγού, και ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση. Είχε εγκλωβιστεί στα σίδερα, και προφανώς ήταν σε σοκ. Ούρλιαζε και ζητούσε βοήθεια».

Εξαφανίστηκαν οι οδηγοί – Περαστικοί τους έκλεψαν τα κινητά

Ακολούθησαν σκηνές πανικού. Ο 35χρονος τραυματίας ζήτησε τη βοήθεια ενός περαστικού προκειμένου να τον απεγκλωβίσει από το παράθυρο και να τον αφήσει στο έδαφος. «Παρατήρησα τον εαυτό μου και κατάλαβα ότι δεν αιμορραγώ. Ήμουν σχετικά ψύχραιμος, ένιωσα ότι δεν πεθαίνω και δεν ζαλιζόμουν. Όμως, είχα την αγωνία για τον φίλο μου. Περίπου 15-20 άτομα επιχειρούσαν να τον βοηθήσουν και τα κατάφεραν έπειτα από περίπου 15 λεπτά». Παράλληλα, την ώρα που οι 8 Έλληνες βοηθούσαν ο ένας τον άλλον και προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς έχει συμβεί, κάποιοι περαστικοί έκλεψαν αντικείμενά τους από το βαν.

«Τόσο το δικό μου το κινητό, όσο και του φίλου μου έχουν χαθεί. Από ότι έμαθα αργότερα, αυτό θεωρείται κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι συνηθισμένο για τους ντόπιους, παρόλο που εγώ το βρίσκω τελείως παράλογο».

Έπειτα από τη σφοδρή σύγκρουση, η παρέα των Ελλήνων αντιλήφθηκε πως τόσο ο οδηγός του τρακτέρ, όσο και ο οδηγός του βαν, είχαν εξαφανιστεί χωρίς να νοιαστούν για τους τραυματισμένους επιβάτες, με τον 35χρονο να επισημαίνει πως μέχρι και τώρα δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει συμβεί. «Ψάχνουμε με την ασφαλιστική το περιστατικό, μήπως και βγάλουμε άκρη».

Το ασθενοφόρο τους ζήτησε χρήματα για βενζίνη

Στην συνέχεια, αρχικά οι 8 Έλληνες μεταφέρθηκαν σε Κέντρο Υγείας στο Μόσι της Τανζανίας, μία απόσταση περίπου μισής ώρα από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο, όπου σύμφωνα με τον 35χρονο επικρατούσαν τριτοκοσμικές συνθήκες. «Κατά την διακομιδή του φίλου μου που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά, το ασθενοφόρο σταμάτησε σε ένα βενζινάδικο και ζήτησε χρήματα για να πληρώσει και να βάλει βενζίνη. Δηλαδή, μερικά περιστατικά που ζήσαμε σε όλη αυτή την περιπέτεια, είναι ακραία. Εγώ τον είδα μπροστά μου να παλεύει, να ουρλιάζει γεμάτος αίματα και χτυπημένος παντού, σε κρίσιμη κατάσταση και γίνονταν όλα αυτά. Είχα άγχος και σκεφτόμουν “φαίνεται ότι είμαστε καλά, αλλά είναι αξιόπιστοι οι γιατροί εδώ;”».

Μάλιστα, στο Κέντρο Υγείας, μετά κόπων και βασάνων, υποβλήθηκαν σε κάποιες εξετάσεις, έκαναν ακτινογραφίες, και ακολούθως το προσωπικό ανέφερε στους τραυματίες ότι δεν μπορούν να χειριστούν το περιστατικό, με αποτέλεσμα να πρέπει να μεταφερθούν σε νοσοκομείο στο Ναϊρόμπι. «Περίπου στις 23:00-23:30 έφτασα εγώ εκεί. Καθόμουν στο φορείο και περίμενα, και περίπου στις 02:00 τα ξημερώματα, ρώτησα τι γίνεται. Τους ζητούσαμε να μας δώσουν παυσίπονα και μας έλεγαν ότι πρέπει να πληρώσουμε. Περίπλοκη και κουραστική εμπειρία».

«Προσπαθούμε για βρούμε λύση για την επιστροφή μας»

Ο 35χρονος υποβλήθηκε σε χειρουργείο, ενώ ο φίλος του φέρει πολλαπλά κατάγματα στην λεκάνη και οι γιατροί του έχουν πει ότι χρειάζεται 8 εβδομάδες ακινησία. «Τις πρώτες 2-3 ημέρες είχαμε αρκετούς πόνους. Η γυναίκα μου ήταν χτυπημένη παντού, στους ώμους, στα πόδια, είχε μελανιές, ενώ ο φίλος μου είχε κάποιες επιπλοκές, και εγώ είχα ένα κάταγμα στο πόδι. Όσοι γενικά δεν χρειάζονταν νοσηλεία, αλλά άνοιξαν φάκελο και είδαν τα τραύματά τους, μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο με βανάκι της εταιρείας που κανονίσαμε το σαφάρι, ήρθε και τους βοήθησε ο υπεύθυνος».

Οι δύο αδελφές της γυναίκας του 35χρονου, που κάθονταν στην τέταρτη σειρά του βαν και δεν είχαν χτυπήσει σοβαρά, κατάφεραν να γυρίσουν στην Ελλάδα. «Προσπαθήσαμε και εμείς να βρούμε τρόπο να επιστρέψουμε, αλλά είμαστε ακόμη στο νοσοκομείο. Ήρθαν κάποιοι ψυχολόγοι και κάναμε συνεδρίες είτε όλοι μαζί, είτε ο καθένας ξεχωριστά. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, και πλέον προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για την επιστροφή μας. Όλη η διαδικασία με ειδική μεταχείριση και ιατρική συνοδεία είναι περίπλοκη, οπότε περιμένουμε ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας και το υπουργείο Εξωτερικών. Την Πέμπτη, μας ρώτησαν οι γιατροί εάν είμαστε έτοιμοι να μας δώσουν εξιτήριο την Κυριακή, αλλά εμείς δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση για το πότε θα μπορέσουμε να πετάξουμε. Ωστόσο θέλω να αναφέρω πως δεν μας απαγόρευσε κανένας να φύγουμε».

Δείτε φωτογραφίες