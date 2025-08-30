Νέα επιτυχία για την ελληνική ιστιοπλοΐα: Χάλκινα μετάλλια για τους Κυφίδη – Πετριανό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA

Enikos Newsroom

αθλητισμός

Νέα επιτυχία για την ελληνική ιστιοπλοΐα: Χάλκινα μετάλλια για τους Κυφίδη – Πετριανό στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA

Από θρίαμβο σε θρίαμβο η ελληνική ιστιοπλοΐα. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα U21 της κλάσης ILCA που έγινε στην Ιρλανδία, δύο ιστιοπλόοι μας ανέβηκαν στο βάθρο και κατέκτησαν χάλκινα μετάλλια. Πρόκειται για μια τεράστια επιτυχία, δεδομένου ότι στα ILCA 7 έτρεξαν οι κορυφαίοι αθλητές του κόσμου και το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό.

Ο Αθανάσιος Κυφίδης και ο Αδαμάντιος Πετριανός ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις του αγώνα, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και στο τέλος πήραν αυτό που άξιζαν.

Στις 12 ιστιοδρομίες του προγράμματος ο Αθανάσιος Κυφίδης τερμάτισε 1, 3, 33, 6, 1, 10, 2, 14, 6, 6, 71 (την αφαίρεσε ως τη χειρότερή του), 7 και με 89 βαθμούς ποινής κατέλαβε την 3η θέση  της γενικής κατάταξης των 139 σκαφών από 35 χώρες.

Ο Αδαμάντιος Πετριανός κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία U19. Οι θέσεις του ήταν 4, 22, 14, 6, 4, 18,13, 10, 71 ( την αφαίρεσε), 17, 32, 53 και συγκέντρωσε 193 βαθμούς. Στη γενική βαθμολογία όλων των σκαφών ήταν 18ος.

Στα ILCA 6, επίσης μετά από 12 κούρσες, η Ερμιόνη Γκίκα κατετάγη 9η με 179 βαθμούς και η Ευαγγελία Καραγεώργου 39η με 385 βαθμούς.

Photograph: David Branigan/Oceansport

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τριχόπτωση: 5 τρόποι για να την αντιμετωπίσετε φυσικά – Ποιες κακές συνήθειες να αποφεύγετε

Προειδοποιητικό εγκεφαλικό 90 μέρες πριν – Πώς εκδηλώνεται και πότε πρέπει να ανησυχήσετε

ΑΣΕΠ: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για την κατάταξη υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Νέος αναπτυξιακός νόμος: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων στα τρία πρώτα καθεστώτα

Φυσικοί παρατήρησα για πρώτη φορά μια δυσεύρετη μορφή του φαινομένου Hall

Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone – «Μην απαντάτε σε αυτά τα μηνύματα»
περισσότερα
04:25 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Bundesliga: Μεγάλο «διπλό» μέσα στο Αμβούργο για την Ζανκτ Πάουλι

Η Ζανκτ Πάουλι έδειξε με το «καλημέρα» τα… δόντια της και τις άγριες αγωνιστικές της δια...
02:25 , Σάββατο 30 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα το Σάββατο για να υπογράψει ο Μίλος Πάντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει μέσα στις επόμενες ώρες (και) τη μεταγραφή του διεθν...
16:03 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Ποιες θέσεις δίνουν πρόκριση από το League Phase του Europa και Conference League

Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμαθαν το μεσημέρι της Παρασκευής τους αντιπάλους τους στο Eu...
14:59 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Conference League: Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στην League Phase

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η κλήρωση στο Μονακό για το Conference League, με την ΑΕΚ να μαθαίν...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix