Ολυμπιακός: Η μεγάλη επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στους «ερυθρόλευκους» – Η ανακοίνωση της ΠΑΕ

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε επίσημα την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά την κατάκτηση του UEFA Europa Conference League. Ο Έλληνας αρχηγός, ο οποίος αγωνίστηκε στον σύλλογο από το 2014 έως το 2024, επιστρέφει φορώντας ξανά τη φανέλα με το Νο7, έχοντας καταγράψει σημαντικές επιτυχίες με την ομάδα.

Ο Ολυμπιακός μέσα από ανακοίνωσή του, έκανε γνωστή την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Κώστα Φορτούνη, δύο χρόνια μετά τη μεγαλειώδη στιγμή κατά την οποία ως αρχηγός σήκωσε το UEFA Europa Conference League.

Ο «Φόρτου» φόρεσε την «ερυθρόλευκη» φανέλα με το Νο7 στην πλάτη και επιστρέφει στον Θρύλο, με τον οποίο από το 2014 έως το 2024 πραγματοποίησε 343 συμμετοχές, με απολογισμό 94 γκολ και 106 ασίστ!

Τη δεκαετία που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό κατέκτησε έξι Πρωταθλήματα, δύο Κύπελλα και ασφαλώς το Ευρωπαϊκό!

Κώστα, καλώς όρισες στο σπίτι σου»

 

