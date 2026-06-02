Ολυμπιακός: Η χορηγός εταιρεία των «ερυθρόλευκων» αποκάλυψε την εντός έδρας φανέλα της νέας σεζόν

Η Adidas παρουσίασε επίσημα την εντός έδρας φανέλα του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027, διατηρώντας τα παραδοσιακά ερυθρόλευκα χρώματα. Η νέα εμφάνιση, η οποία θα φορεθεί από τους ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κοστίζει 100 ευρώ και σηματοδοτεί την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας σε Champions League και Stoiximan Super League.

  • Η Adidas παρουσίασε τη νέα εντός έδρας φανέλα του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027, η οποία διατηρεί τα παραδοσιακά ερυθρόλευκα χρώματα της ομάδας.
  • Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του στις αρχές Αυγούστου από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.
  • Σύμφωνα με την παρουσίαση της Adidas, η νέα εντός έδρας εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» κοστίζει 100 ευρώ.

Η Adidas παρουσίασε, μέσω του επίσημου ιστότοπού της, τη νέα εντός έδρας φανέλα του Ολυμπιακού για τη σεζόν 2026-2027.

Η εταιρεία αθλητικών ειδών, η οποία ντύνει τους Πειραιώτες, έδωσε στη δημοσιότητα την εμφάνιση που θα φορούν οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τη νέα αγωνιστική περίοδο. Η φανέλα διατηρεί τα παραδοσιακά ερυθρόλευκα χρώματα της ομάδας, με το κόκκινο και το λευκό να κυριαρχούν στον σχεδιασμό της.

Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του στις αρχές Αυγούστου, από τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Στη συνέχεια, η ομάδα θα μπει στη μάχη της Stoiximan Super League, με στόχο την επιστροφή στην κορυφή του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της Adidas, η νέα εντός έδρας εμφάνιση των «ερυθρόλευκων» κοστίζει 100 ευρώ.

