ΠΑΣΟΚ: Όσο ο Πρωθυπουργός «λυπάται για την ακρίβεια», οι πολίτες πληρώνουν

Ανακοίνωση εξέδωσε ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ με αφορμή τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό. Στην ανακοίνωσή του ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Όπως αναφέρει, για έβδομο συνεχόμενο μήνα η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Επισημαίνει επίσης ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε στο 5% τον Μάιο, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αυτή δεν συνιστά μια προσωρινή στρέβλωση αλλά αποτυπώνει μια επίμονη τάση που επιβαρύνει διαρκώς τα ελληνικά νοικοκυριά.

Ο τομέας Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για σωρευμένες ανατιμήσεις των τελευταίων τεσσάρων ετών, οι οποίες –όπως αναφέρει– δεν μεταφράζονται απλώς σε ακρίβεια, αλλά σε «συστηματική αναδιανομή πλούτου εις βάρος της κοινωνικής πλειοψηφίας».

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι συντελείται «τεράστια μεταφορά εισοδήματος» από νοικοκυριά, εργαζόμενους και μεσαία τάξη προς ολιγοπωλιακά συμφέροντα που, κατά το ΠΑΣΟΚ, αποκομίζουν υπερκέρδη μέσω της ανεξέλεγκτης αύξησης των τιμών.

Παράλληλα, ασκείται προσωπική κριτική στον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δημόσιες τοποθετήσεις του σχετικά με την ακρίβεια. «Όσο εκείνος λυπάται, οι πολίτες πληρώνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση περιορίζεται σε διαπιστώσεις και «επικοινωνιακές εκφράσεις συμπάθειας», ενώ το βιοτικό επίπεδο των πολιτών υποχωρεί σταθερά.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ακόμη ότι «η ακρίβεια δεν είναι φυσικό φαινόμενο», αλλά αποτέλεσμα συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, όπως η απουσία ουσιαστικών ελέγχων στην αγορά, η ανοχή στα υπερκέρδη και η ανεπαρκής στήριξη των εισοδημάτων.

Κλείνοντας, ο τομέας Οικονομικών του κόμματος συνδέει την αντιμετώπιση της ακρίβειας με την ανάγκη πολιτικής αλλαγής και διαφορετικής οικονομικής στρατηγικής. Όπως τονίζει, απαιτείται μια πολιτική που θα θέτει στο επίκεντρο τον εργαζόμενο, τη μικρομεσαία επιχείρηση και το ελληνικό νοικοκυριό, με στόχο την αποτελεσματικότερη ρύθμιση της αγοράς, την ενίσχυση των εισοδημάτων και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.