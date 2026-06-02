Eurostat: Στο 5% ο πληθωρισμός της Ελλάδας τον Μάιο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στο 5% ανέβηκε ο πληθωρισμός της χώρας μας τον Μάιο σε ετήσια βάση, από 4,6% τον Απρίλιο, σύμφωνα την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης αυξήθηκε στο 3,2% από 3%.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Μάιο (10,9%, σε σύγκριση με 10,8% τον Απρίλιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,5%, σε σύγκριση με 3,0% τον Απρίλιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (2,0%, σε σύγκριση με 2,4% τον Απρίλιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,8% τον Απρίλιο).

Τι έδειξαν τα στοιχεία για άλλες χώρες

Το Μάιο τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην Ευρωζώνη καταγράφηκαν στη Βουλγαρία ( 6,3%), στην Λιθουανία ( 5,1%), στην Ελλάδα ( 5 %), στην Κροατία (4,9%) και στο Λουξεμβούργο ( 4,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Γερμανία (2,7%), στη Γαλλία (2,8%) και στη Φινλανδία (3%).